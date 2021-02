Kerry Katona veut s’enfuir pour un mariage secret à Las Vegas avec son fiancé Ryan Mahoney

Kerry Katona, la gagnante de Celebs on The Farm, veut s’enfuir à Las Vegas pour pouvoir épouser son fiancé Ryan Mahoney en secret.

Et la femme de 40 ans, qui s’est mariée trois fois auparavant, a déclaré qu’elle ne voulait que ses cinq enfants.

L’ancien chanteur d’Atomic Kitten a épousé Brian McFadden en 2002, Mark Croft en 2007 et feu George Kay en 2014.

Elle est maintenant fiancée à Ryan Mahoney, 32 ans, qu’elle a rencontré sur l’application de rencontres Bumble il y a près de trois ans.

Parlant de leur mariage, Kerry a déclaré à Mail Online: « Je vais juste aller à Vegas, ne le dire à personne. Juste moi, Ryan et les enfants, et le faire là-bas.

« Eh bien, j’ai fait tous les autres types de mariage, donc je dois trouver de nouvelles idées sur quoi faire! »







(Image: kerrykatona7 / Instagram)



Kerry a passé le confinement avec ses cinq enfants – Molly, 19 ans, Lilly-Sue, 18 ans, Heidi, 13 ans, Maxwell, 12 ans et Dylan-Jorge, six ans.

Parlant de la façon dont elle s’en sort, elle a ajouté: « Vraiment bien, la vie est vraiment belle. Je souffre vraiment d’anxiété et parce que ma vie va si bien en ce moment, il n’y a pas de drames, je continue de penser: » Oh mon Dieu, il se passe pour aller mal, quelque chose va mal tourner!

«Je suis un peu inquiet, je panique, mais la vie est vraiment ce que j’ai toujours voulu que ce soit. Vous pouvez toujours vous améliorer, ce que j’essaie toujours de faire, travailler sur ma santé mentale, mon émotionnel et le moi physique.







(Image: kerrykatona7 / Instagram)



« Mais en termes de travail, d’amour, de physique, de famille, de carrière, ça ne pourrait pas être mieux. Ça ne pourrait vraiment pas être mieux! »

Plus tôt ce mois-ci, le couple a raconté comment ils lancent la nouvelle application de rencontres Marnii pour que les fans trouvent et s’installent avec The One.

«J’ai déjà été mariée et j’ai enfin trouvé mon partenaire pour la vie sur une application de rencontres – ce que je n’aurais jamais cru possible», a expliqué Kerry, maman de cinq enfants.







(Image: ryanmahoney_7 / Instagram)



« Il est important pour moi de faire savoir aux autres qu’il y a quelqu’un là-bas, et quel meilleur moment y a-t-il pour rencontrer des intérêts amoureux potentiels dans une nouvelle année passionnante, après avoir été isolé et enfermé l’année dernière.

Son fiancé Ryan a ajouté: «2021 consiste à prendre un nouveau départ et à trouver un nouvel amour.

«Nous voulions lancer une nouvelle plate-forme qui permet aux autres de trouver l’amour et leur bonheur pour toujours, comme nous l’avons fait.

« Nous sommes enthousiasmés par l’avenir de Marnii et ce n’est que le début! »

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à [email protected] ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.