Kerry Katona s’inscrit à une nouvelle émission de téléréalité extrême avec Love Island, Homes Under The Hammer et les stars de Netflix

KERRY Katona s’est inscrite pour une nouvelle émission de télé-réalité extrême qui sera diffusée l’année prochaine.

L’ancien chanteur d’Atomic Kitten, 42 ans, sera rejoint par des stars de divers spectacles dont Love Island, Ibiza Weekender, Homes Under The Hammer et diverses franchises Netflix.

kerrykatona7/Instagram

Kerry rejoindra une foule d’autres stars dans la nouvelle émission de téléréalité E4[/caption]

Getty

Kerry sera l’une des nombreuses célébrités à essayer des traitements thérapeutiques farfelus dans la prochaine série d’E4, The Big Celebrity Detox.

Prévu pour être diffusé au début de l’année prochaine, il verra les braves stars s’attaquer à tout, des lavements au café à la vapeur génitale et aux procédures impliquant l’urine.

Un initié a déclaré: “Kerry est toujours l’or de la télévision, donc les patrons étaient désespérés de l’inscrire à cette émission.

“Elle est toujours partante pour des choses décalées et est hilarante à regarder, alors ils savent qu’elle aura des téléspectateurs dans les points de suture.”

En plus de certains des traitements les plus extravagants au menu, l’émission verra les célébrités participer à des séances de conseil hardcore avec un thérapeute.

La source a ajouté: «Les téléspectateurs verront Kerry traverser un traumatisme douloureux qu’elle a traversé dans sa vie ces dernières années. Kerry est une personne assez spirituelle, donc l’expérience est très cathartique et émouvante pour elle.

Contacté par The Sun, un porte-parole de Channel 4 a déclaré: “La programmation de l’émission sera confirmée en temps voulu.”

Comme The Sun l’a révélé précédemment, la série met également en vedette Love Islanders Megan Barton Hanson et Toby Aromolaran, bien que Megan ait démissionné après seulement deux jours de tournage.

Une source a déclaré: “Megan a réalisé très rapidement en filmant que la série était un peu trop pour elle.

“Les ‘traitements’ sont vraiment complets et assez radicaux, et elle avait juste l’impression d’avoir mordu plus qu’elle ne pouvait mâcher.

“Ce n’était pas la faute de la série, ils étaient francs sur ce pour quoi elle s’inscrivait, mais Megan n’a pas vraiment apprécié la réalité de l’intensité de tout cela jusqu’à ce qu’elle monte sur le plateau.

Pour compléter le casting, Martin Roberts, le favori de Homes Under The Hammer, David Potts, vedette d’Ibiza Weekender, Chloe Veitch de Too Hot To Handle et le kickboxeur Michael Page.

Attendez-vous à ce que la série sorte sur les écrans au début de la nouvelle année.

Bbc

Martin Roberts expérimentera certains des traitements extrêmes proposés[/caption]