Kerry Katona dit qu’elle se sent « autonomisée » pour la « première fois » de sa vie.

L’ancienne chanteuse Atomic Kitten, 40 ans, s’est rendue sur sa page Instagram dimanche pour partager qu’elle se sentait en forme et géniale alors qu’elle glissait sa silhouette ajustée et tonique dans un soutien-gorge en dentelle rouge et une culotte assortie.

Coupant une apparence frappante, Kerry, mère de cinq enfants, a su inspirer confiance dans l’offre où elle a raconté que son bien-être s’améliorait depuis qu’elle a commencé à se consacrer à un mode de vie sain avec l’aide de son entraîneur personnel. fiancé Ryan Mahoney.

S’ouvrant sur son état d’esprit, Kerry a sous-titré l’image: « Me sentir en forme et génial avec @mfitofficial pour tous les liens d’information pour TOUS mes efforts sont dans mon arbre de liens … Bon dimanche, les gens me permettent de préciser à quel point je me sens incroyablement autonome et forte Ici!

« Je suis en plein contrôle pour la première fois de ma vie! Le lien #strongwomen OF est aussi dans mon arbre de liens # superproud # fitness # wellbeing # mentalhealth. »







(Image: Kerry Katona / Instagram)



Kerry a été comblé de gentils compliments sous le claquement.

« Avoir l’air en forme et en bonne santé », a tapé un fan.

D’autres ont ajouté: « Absolument magnifique Kerry » et « Aimer le pack de six ».

La star de Celebs on the Farm, Kerry, a entrepris un voyage vers une meilleure santé et n’a pas fumé de cigarette depuis janvier de l’année dernière.

Kerry pense que la décision d’arrêter de fumer aurait pu lui sauver la vie – alors qu’elle souffrait de Covid-19.







(Image: kerrykatona7 / Instagram)



«Je fumais depuis l’âge de 14 ans», a déclaré Kerry.

«Si j’étais encore fumeur, cela aurait été différent. J’ai eu la pire toux de ma vie. J’avais l’impression d’avoir un masque sur mes poumons. Je toussais tellement que j’étais malade. Je savais que quand le virus m’avait quitté, car j’avais tellement toussé que c’était comme cracher une boule de poils.







(Image: Canal 5)



Kerry, qui se sent toujours léthargique à cause du virus, est reconnaissante d’avoir décidé de faire ses valises.

«Il restait une cigarette dans mon paquet le 1er janvier», a-t-elle ajouté. «Je suis allé à ma porte arrière, je l’ai fumé, je l’ai effleuré et j’ai dit: ‘J’ai fini.’ Je n’ai plus eu de bouffée depuis. Puis la pandémie est arrivée en mars. J’ai dit: « Quelqu’un s’occupe de moi. » Cela me donne l’impression d’avoir des super pouvoirs appropriés.

«Je suis si chanceux et si béni. Tout le monde n’a pas eu ce genre de résultat.

