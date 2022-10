Kerry Katona révèle sa fureur contre Katie Price après que la star se soit retirée de son mariage avec George Kay

KERRY Katona a révélé sa fureur contre Katie Price après qu’elle se soit retirée de son mariage avec George Kay.

La femme de 42 ans a expliqué ce qui s’était passé dans son nouveau livre Whole Again – Love, Life and Me: My Story.

D’ACCORD!

Kerry Katona a révélé sa colère contre Katie Price pour s’être retirée de ses fonctions de demoiselle d’honneur lors de son mariage avec George Kay[/caption]

Caractéristiques de Rex

Caractéristiques de Rex

Kerry et Katie sont amies depuis des années[/caption]

Kerry et George, décédés en 2019 des suites d’une overdose de drogue, se sont rencontrés alors qu’ils étaient adolescents.

Ils ont commencé à se fréquenter en 2012 et se sont mariés en 2014, avant de demander le divorce trois ans plus tard.

Kerry a parlé de leur grand jour dans son nouveau livre, et Katie, 44 ans, était censée y jouer un rôle énorme.

Cependant, l’ancien mannequin glamour a décidé de quitter ses fonctions à la dernière minute.

En savoir plus sur Kerry Katona LA BATAILLE DE KERRY Kerry Katona a bu trois bouteilles de prosecco par jour pour faire face au SSPT ‘PÉTRIFIÉ’ Kerry Katona révèle que George Kay l’a battue des heures avant le tournage de Big Reunion

Kerry a expliqué dans son livre : « La matinée n’a pas été sans problèmes. Katie Price était censée être une demoiselle d’honneur mais elle s’est retirée alors que je me préparais.

«Elle est toujours venue au mariage, elle ne faisait tout simplement pas partie de la noce.

“Je ne me souviens plus quel était le problème, quelque chose à propos de sa robe qui n’allait pas, je pense.

«Elle venait d’avoir sa fille Bunny, et c’était probablement en partie la raison.





« Je n’étais pas très content. J’étais probablement un peu une bridezilla de toute façon, donc je me sentais plutôt énervée, mais Danielle m’a fait asseoir et m’a donné le discours d’encouragement dont j’avais besoin.

Danielle Brown, qui a aidé à calmer Kerry, était l’une de ses demoiselles d’honneur au mariage.

Kerry et Katie sont amies depuis leur rencontre sur Je suis une célébrité en 2004, bien que le couple ait eu une amitié très ascendante au fil des ans.

Cependant, Kerry a récemment défendu Katie après que les fans l’aient critiquée pour “erreur parentale dangereuse”.

Le chanteur d’Atomic Kitten a été marié trois fois au total.

Son premier mariage était avec Brian McFadden, qu’elle a épousé en 2002 et a divorcé en 2006.

Elle partage Lilly-Sue, 19 ans, et Molly Marie, 21 ans, avec la chanteuse irlandaise.

Un an plus tard, elle s’est mariée avec Mark Croft et a divorcé en 2011.

Ses enfants Heidi, 15 ans, et Maxwell, 14 ans, sont issus de sa relation avec Mark.

En savoir plus sur le soleil Le pire Noël Je suis tellement maigre que j’achèterai mes cadeaux de Noël à Poundland… Je vais sans électricité CHANGEMENT D’ESPRIT Changement majeur aux règles de garde d’enfants pour économiser de l’argent pour les parents

Le plus jeune Dylan-Jorge de Kerry, huit ans, est issu de son mariage avec George.

Kerry est actuellement fiancée à Ryan Mahoney.

Caractéristiques de Rex

Caractéristiques de Rex