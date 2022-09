Kerry Katona REFUSE I’m A Celeb All Stars bien qu’elle ait été la reine de la jungle en 2004

Kerry Katona a refusé de jouer dans l’édition All Stars de I’m A Celebrity… Get Me Out of Here !

Alors que la liste officielle des acteurs n’a pas encore été annoncée, The Sun peut révéler en exclusivité que l’ancien chanteur d’Atomic Kitten a transmis l’offre.

Kerry, 42 ans, a été couronnée reine de la jungle lorsqu’elle est apparue sur le smash ITV en 2004.

Mais cette fois-ci, Kerry a décidé qu’elle ne pouvait pas s’engager dans le spin-off, qui verra certains des camarades de camp les plus mémorables de tous les temps affronter une fois de plus les essais de bushtucker.

Une source révèle: “Kerry a rencontré les patrons d’ITV pour discuter de l’opportunité mais a pris la décision difficile de la transmettre.

“Elle est tellement reconnaissante d’avoir passé du temps dans la jungle et adore la série, mais elle n’a pas pu la faire fonctionner car elle s’était déjà engagée dans une autre émission télévisée.”

ITV a refusé de commenter lorsque The Sun a tendu la main, mais un représentant de Kerry a confirmé qu’elle était incapable de signer sur la ligne pointillée.

“Kerry a eu des réunions pour participer à I’m A Celebrity All Stars mais en raison d’autres engagements de tournage, elle n’a pas pu y participer”, a déclaré le porte-parole.

Ne pas pouvoir participer à l’émission sera un coup dur pour Kerry, car elle a déclaré l’année dernière qu’elle adorerait faire une version all-stars de la série à succès.

Elle a dit au Daily Star en décembre : “Je vais certainement y retourner. J’ai pensé, 20 ans, qu’ils pourraient faire un All Stars avec le roi et les reines.”





Elle a ajouté, cependant, qu’il y aurait une chose qui la rebuterait.

“Je ne voudrais pas perdre ma couronne !” elle a ri.

La série All Stars est actuellement en tournage en Afrique du Sud.

Le Sun a révélé que Myleene Klass enfilerait une fois de plus son célèbre bikini blanc et reviendrait pour le spin-off.

Amir Khan apparaîtrait également sur la nouvelle version, tandis qu’Helen Flanagan était également en pourparlers.

Andy Whyment de Corrie, Gillian McKeith et Paul Burrell sont également de la partie.

Les producteurs tourneront toujours une série normale – mettant en vedette une toute nouvelle gamme de stars – en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, en novembre 2022.

Le I’m A Celebrity All Stars sera ensuite probablement diffusé au début de 2023 – bien que cela reste à confirmer.

