Kerry Katona prend un coup sauvage à l’ex Brian McFadden avec un commentaire très grossier I’m A Celebrity

KERRY Katona a pris un coup sauvage à l’ex-mari Brian McFadden lors d’une conversation effrontée sur Je suis une célébrité.

La femme de 42 ans a été couronnée reine de la jungle en 2004 et, tout comme les autres stars de la série, Kerry a été chargée de mâcher les globes oculaires et les testicules de kangourou.

Kerry a pris un coup sauvage à Brian lorsqu'on lui a posé des questions sur son temps dans la jungle

Brian partage deux filles – Molly et Lilly-Sue – avec Kerry

Cependant, l’ancienne chanteuse d’Atomic Kitten a eu une réponse très grossière lorsqu’on lui a demandé de nommer la pire chose qu’elle ait jamais mise dans sa bouche.

Apparaissant sur le podcast Back Then When avec Keith Lemon et Lucie Cave, Kerry a déclaré: “J’allais dire Brian McFadden!”

Réfléchissant sur l’année, elle a déclaré: «2004 a été l’année la plus incroyable et aussi la pire année.

«Je suis sortie de la jungle et mon mari numéro un était là – honnêtement, Keith, je dois le chercher sur Google la moitié du temps. Je dis aux enfants ‘à qui appartiens-tu ?’

“La fête des pères devant ma maison est un cauchemar, vous ne pouvez trouver de place de parking nulle part, honnêtement.”

Kerry, maman de cinq enfants, a été mariée trois fois et est maintenant fiancée à Ryan Mahoney.

Elle partage ses filles aînées Molly, 21 ans, et Lilly-Sue, 19 ans, avec l’ancien chanteur de Westlife, Brian.

Kerry et son deuxième mari Mark Croft sont les parents de Heidi, 15 ans, et Max, 14 ans.





George Kay, le père du plus jeune Dylan-Jorge de Kerry, huit ans, est décédé en 2019.