Kerry Katona a révélé qu’elle avait été forcée de verrouiller la porte de sa chambre pour empêcher ses enfants d’entrer pendant qu’elle avait des relations sexuelles avec le nouveau fiancé Ryan Mahoney.

La mère de cinq enfants et ancienne chanteuse d’Atomic Kitten, âgée de 40 ans, a admis qu’il était difficile d’avoir des relations intimes avec son partenaire, 31 ans, tandis que ses enfants – Molly, 19 ans; Lilly-Sue, 17 ans; Heidi, 13 ans; Maxwell, 12 ans, et Dylan-Jorge, six ans – sont là, alors elle a maintenant pris des mesures extrêmes.

Kerry a proposé un plan astucieux et a dit qu’elle devait rendre la chambre de DJ « vraiment spéciale » pour qu’elle puisse dormir seule, et cela semble avoir bien fonctionné, afin que le couple puisse encore profiter du temps seul ensemble.

L’ancienne chanteuse d’Atomic Kitten a déclaré sur le podcast Hot Mess Mums: « Sur DJ ma plus jeune, elle a malheureusement perdu son père l’année dernière, alors elle veut toujours se coucher avec nous, alors j’ai plutôt rendu sa chambre vraiment spéciale, puis j’ai eu pour mettre une serrure sur ma porte, et puis quand ils me demandent de laisser la porte ouverte, je dois dire: « Si je laisse cette porte ouverte, vous m’entendrez faire l’amour! » »

La maman adorée a également révélé que sa relation avec Ryan était complètement différente de toutes les romances ratées qu’elle a eues dans le passé.

Elle a ri: « Ryan et moi sommes ensemble depuis deux ans et demi, normalement pendant cette période je suis mariée, enceinte et divorcée, donc je fais quelque chose de différent cette fois. »

On dit que le couple envisage d’avoir un sixième bébé ensemble.

Elle a révélé franchement: « Je pense que si nous avions des enfants, je serais très égoïste de les porter moi-même, car DJ a failli mourir quand elle est née. J’ai failli mourir et ma mère a dit que c’est mon corps qui me disait d’arrêter, alors je savais J’ai du arreter.

« Donc je pense que si j’avais des enfants avec Ryan, comme nous aurions de très beaux enfants, je devrais faire de la maternité de substitution. »

Kerry a ajouté: « Mes enfants reçoivent toujours des commentaires tout le temps – » Votre maman est une tête de coca « , » Votre mère est sur OnlyFans « .

«Je ne fais que sortir mes t ** s, j’ai commencé comme modèle de la page trois, alors quelle différence.

« Je dois toujours rappeler à mes enfants qu’ils savent qui je suis et qu’ils doivent rester forts, et je me sens mal qu’ils souffrent de mes erreurs, mais pas que je sois content, mais ils en sont devenus si forts. . «

