Kerry Katona fait clignoter une Rolex de 24 000 £ alors qu’elle achète des alliances en Turquie avant son quatrième mariage

KERRY KATONA avait l’air absolument adorée alors qu’elle se rendait dans les magasins en Turquie à la recherche d’alliances avec son fiancé.

Le chanteur d’Atomic Kitten, âgé de 42 ans, devrait se marier pour la quatrième fois, se fiancer avec Ryan Mahoney en août 2020 après deux ans de fréquentation.

Kerry et Ryan étaient plus aimés que jamais alors qu’ils allaient acheter des bagues[/caption]

Le couple a essayé plusieurs bagues incrustées de diamants pendant leur voyage[/caption]

Le duo est fiancé depuis deux ans[/caption]

Pendant leurs vacances à Antalya, Kerry et Ryan n’ont pas pu résister à l’envie de s’arrêter dans des bijouteries dans l’espoir de trouver leurs alliances parfaites.

Les deux étaient habillées avec désinvolture, Kerry gardant ses cheveux tressés tout en portant un haut et un bas de survêtement avec des chaussures Croc aux couleurs de l’arc-en-ciel. Son plus grand bling est venu sous la forme de sa montre Rolex en diamant craquant à son poignet.

Ryan l’a également gardé tout aussi décontracté dans une paire de maillots de bain et un t-shirt.

Clairement emporté par le moment, le couple a ensuite été vu en train de partager un baiser au milieu de la boutique après avoir essayé plusieurs bagues incrustées de diamants.

Le couple a été rejoint pendant leurs joyeuses vacances par la fille de Kerry, Lilly-Sue McFadden, qui les a ensuite rejoints pour une thérapie de détail supplémentaire alors qu’ils profitaient d’un peu de repos et de détente.

(Plus une visite chez le dentiste pour obtenir un tout nouvel ensemble de grinceurs de dents de dinde étincelants).

En fait, il semblait que c’était elle qui avait offert le plus gros cadeau de tous – un cadeau de Noël anticipé d’une montre.

Kerry a récemment parlé de sa récente prise de poids, admettant qu’elle n’en était pas contente.

Elle a toujours son sens de l’humour emblématique, comme elle l’a dit à Closer Magazine : « J’ai mis environ deux pierres et demie et je fais maintenant une taille 14, ce qui me rend misérable.

« Mais il fait très froid en ce moment et les factures d’électricité sont de plus en plus élevées.

“Je viens de voir ça et j’ai pensé qu’il valait mieux manger plus pour mieux isoler mon corps et économiser de l’argent en même temps !”





Parlant de son style de vie, elle a ajouté à la même publication : « J’essaie de faire du yoga quand je peux et j’ai essayé de manger sainement, mais je dois contrôler davantage la taille de mes portions.

«De plus, je travaille loin de chez moi, ce qui vous encourage à manger de la merde tout le temps. Ce n’est pas bon.

“J’ai eu une abdominoplastie et ils m’ont enlevé mon nombril et ont laissé un morceau horrible qui ressort en haut. Je n’ai jamais rien demandé de tout cela. Mon ventre a l’air si gonflé maintenant. C’est juste un gâchis.

“Je suis comme un pack plat d’IKEA, ils ont juste besoin de me remettre ensemble.”

Kerry avait l’air totalement aimée alors que Ryan essayait de lui mettre une bague au doigt[/caption]

Kerry n’a pas pu résister à voler un bisou à Ryan alors qu’ils allaient faire du shopping[/caption]

Kerry a flashé sa montre chère alors qu’elle faisait du shopping avec Ryan[/caption]