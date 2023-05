Kerry Katona est restée à plat sur le dos et « hors de lui » après avoir pris du tabac à priser sur The Big Celebrity Detox

KERRY Katona a été laissée allongée sur le dos dans les bois après avoir inhalé du tabac à priser à base de plantes lors de The Big Celebrity Detox de ce soir.

Bien qu’il n’ait pris qu’un coup « moyen », Kerry a rapidement été « hors de lui » alors que les effets du Hapé s’installaient.

E4

Kerry Katona a inhalé du tabac à priser médicinal sur Celebrity Detox[/caption] E4

Elle a été forcée de s’allonger peu après[/caption]

L’herbe médicinale, à base de tabac, peut induire des sentiments d’exaltation et, en la prenant par le nez, ces effets peuvent se manifester rapidement.

Hapé est souvent utilisé dans les cérémonies de guérison menées par les tribus indigènes, que l’émission de ce soir a recréées.

Après s’être jetée dans un seau tout en étant soignée par ses co-stars, Kerry s’est rapidement relevée et heureuse à nouveau, bien qu’elle ait été déconcertée par sa faible tolérance compte tenu de son passé de toxicomane.

Plus tôt dans l’épisode, la star de Homes Under the Hammer, Martin Roberts, a été stupéfaite après s’être livrée à une « thérapie par la fessée ».

La star de la BBC, 59 ans, a décrit avoir été fessée par Toby Aromolaran, 24 ans, de Love Island, comme « totalement ridicule ».

L’expert immobilier s’est allongé face contre terre sur une table de massage pour cet acte bizarre.

Toby a ri et a dit « c’est tellement idiot », avant que Martin ne baisse son boxer pour exposer ses fesses nues.

Il y avait des hululements de joie venant du lit alors que Toby était coincé dedans.

L’ancien de Love Island a déclaré à la caméra: « Il se plisse – il se plisse tellement. »

Il a ajouté : « Martin a vraiment apprécié – un peu trop !

« Je pense qu’il a découvert un problème ou quelque chose comme ça. »

Un expert du spectacle a expliqué que la procédure était « un rappel de revenir dans le corps ».

E4

La star de Homes Under The Hammer, Martin Roberts, s’est livrée à une thérapie par la fessée[/caption] E4

Il a qualifié les bouffonneries effrontées de « totalement ridicules »[/caption]