Kerry Katona “ envisage de retourner dans le nord pour aider à soigner sa mère malade ”

Kerry Katona prévoit de faire ses valises et de déménager dans le nord.

L’ancienne chanteuse Atomic Kitten, 40 ans, qui a grandi entre Liverpool et Manchester à Warrington, a passé la majorité de sa vie adulte dans le sud mais souhaite retourner dans sa ville natale pour prendre soin de sa mère Sue.

Kerry, la mère de cinq enfants, aurait mis “beaucoup de temps” à envisager le “grand mouvement” qui la verra dire au revoir au tapis Sussex qu’elle partage avec son fiancé Ryan Mahoney mais elle veut “s’occuper de sa mère”.

Une source a déclaré au Sun: «Elle regarde des maisons dans le nord car sa mère a des problèmes de santé et elle veut y déménager pour être plus proche d’elle.

“Kerry est une enfant unique et veut pouvoir s’occuper de sa mère si, Dieu nous en préserve, sa santé se dégrade.”

Après une séance de fitness épuisante, Kerry a parlé de ses objectifs de santé et les a comparés à ceux de sa mère.

L’ancienne chanteuse a partagé ses inquiétudes concernant la mobilité de sa mère en parlant de sa mère qui avait du mal à marcher et de son habitude de fumer.

“J’ai cinq enfants avec qui je veux rester le plus longtemps possible”, a déclaré Kerry dans la vidéo.

«Aucune offense pour ma mère, je regarde ma mère, elle n’a que 60 ans. Elle peut à peine saigner marcher.

Kerry a ajouté: «Je veux être aussi en forme que possible et je veux pouvoir monter sur le sol et jouer avec mes petits-enfants.

«Ce n’est pas la faute de ma mère, ma mère ne s’est pas aidée d’elle-même mais ce n’est pas comme ça que je veux être quand je … tu sais que j’ai 40 ans … dans trois semaines.

Kerry et sa mère ont récemment réparé leur relation difficile.

En 2018, la paire est apparue sur Good Morning Britain et en a choqué beaucoup lorsque Sue a admis qu’elle avait donné de la vitesse à Kerry à l’âge de 14 ans.

Le hitmaker Whole Again a pris la drogue de sa mère, qui a prétendu que c’était du sorbet.

S’adressant à Piers Morgan et Susanna Reid, la mère de Kerry a affirmé que ses actions étaient “stupides, dangereuses et impardonnables”.

Kerry a avoué que la toxicomanie était devenue «normale» et elle croyait que les gens qui ne consommaient pas de drogues étaient des «snobs».







Kerry, qui n’avait jamais touché à la drogue auparavant, a déclaré qu’elle avait alors commencé à dépenser tout son argent de poche pour alimenter sa dépendance.

Elle a ajouté: «C’était une chose continue, quelque chose que j’ai fait avec ma mère à l’époque, presque comme obtenir l’approbation de ma mère pour l’amour. C’était notre petite chose que nous faisions ensemble.

“Ensuite, je suis tombé sur la cocaïne. Ce n’est pas ma mère qui m’a donné ça. 17 Je pense que j’ai essayé ça.”

Kerry et sa mère ont toutes deux abandonné la drogue en 2009, Sue disant que sa fille est une «combattante».

