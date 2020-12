Kerry Katona a donné à ses fans une mise à jour sur sa bataille contre le coronavirus, après avoir attrapé le bogue juste avant Noël.

La maman de cinq ans, 40 ans, nous a rassurés sur le fait qu’elle était «en voie de guérison» et qu’elle avait hâte de passer les fêtes avec ses enfants.

Prenant à son compte Instagram, Kerry a déclaré: « Je veux vous donner à tous une mise à jour que nous sommes en train de guérir et à travers le pire! Merci mon Dieu!

« Un grand merci à tous pour vos charmants messages. »

Mais Kerry a admis qu’elle souffrait toujours d’un symptôme du coronavirus, ajoutant: « La seule chose avec laquelle je me bats encore, c’est la fatigue! »







Elle passera ce Noël avec son fiancé Ryan Mahoney, 32 ans, et ses trois plus jeunes enfants Heidi, 13 ans, Maxwell, 12 ans, et Dylan-Jorge, cinq ans.

Ses enfants plus âgés Molly, 19 ans, et Lily-Sue, 17 ans, seront avec leur père Brian McFadden et ses parents en Irlande.

Cette année, Kerry peut passer du temps dans sa nouvelle maison car elle séjourne normalement dans des hôtels à Noël pendant qu’elle joue dans les pantomimes.







Elle a dit OK! magazine: « Ryan et moi voulions prendre un nouveau départ et faire beaucoup de souvenirs ici ensemble. »

Kerry a dit qu’elle voulait offrir à ses enfants des Noël incroyables car elle n’avait pas ce luxe en grandissant.

Le chanteur a expliqué: « Je me souviens toujours d’avoir été dans un refuge avec ma mère et nous venons juste d’être rapatriés. Je n’avais que neuf ans.







«Les gens du refuge ont frappé à la porte le jour de Noël avec un sac poubelle contenant des jouets d’occasion.

«Nous avons eu une boîte de corned-beef et des haricots cuits au four et j’étais vraiment reconnaissant.

« C’est pourquoi j’aime aller au-delà des attentes pour les enfants – parce que j’aime leur offrir le Noël que je n’ai jamais eu. »