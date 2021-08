KERRY Katona dit qu’elle a vécu « trois semaines d’enfer » en filmant « l’émission de télévision la plus dégoûtante de tous les temps ».

La star de la télévision, 40 ans, a participé à la nouvelle émission bizarre de Channel 4, Trash Monsters.

Instagram

Kerry Katona a filmé Trash Monsters avec John Barnes[/caption]

Animée par le comédien Jon Richardson et produite par Naked, la série met également en vedette le mannequin Jodie Kidd et l’ancienne star du foot John Barnes.

Dans l’émission spéciale télévisée, chaque célébrité porte sa propre combinaison poubelle qui contient les déchets de sa maison tout en vaquant à ses occupations habituelles.

Avec Jodie et John, Kerry a été filmée en train de porter des déchets de sa maison pour l’aider à devenir plus attentive aux déchets.

Prenant sur Instagram, Kerry a partagé des photos avec les autres célébrités participantes, mais a ensuite expliqué à quel point cela avait été difficile.

Instagram

La star de la télévision a déclaré que le tournage de l’émission avait été « dégoûtant », mais sa collègue célébrité Jodie Kidd l’avait aidée à traverser cela[/caption]

En publiant des clichés avec John et Jodie, l’ancienne star d’Atomic Kitten a écrit : « Eh bien, je ne vais pas mentir… c’est l’une des émissions les plus dégoûtantes auxquelles j’ai participé… Dieu merci pour ces deux-là ! @jodiekiddoffical #johnbarnes 3 semaines d’enfer… j’ai hâte que vous regardiez et APPRENNEZ !!! Xxxx »

Le Sun a révélé en exclusivité comment Kerry s’était inscrite à l’émission Channel 4.

Une source nous a dit en mai : « Kerry s’est inscrit pour être l’une des stars de Trash Monsters. Cela ressemble à un concept vraiment extravagant, mais en fin de compte, cela encouragera les gens à réfléchir à deux fois à la quantité de déchets qu’ils gaspillent.

«En tant que mère de cinq enfants, avec quatre à la maison, Kerry sait très bien combien les grandes familles peuvent supporter en termes de nourriture et d’articles ménagers.

Érotème

Kerry et Jodie ont filmé Trash Monsters qui sera diffusé plus tard cette année sur Channel 4[/caption]

Érotème

L’ancien footballeur et expert sportif John Barnes participe également à l’émission bizarre[/caption]

« Elle est plutôt bonne normalement, mais pense que cette émission aidera ses enfants à mieux comprendre les déchets et pourquoi il est important d’essayer d’être meilleur. »

L’émission spéciale de 90 minutes – qui sera diffusée plus tard cette année – cherchera à mettre en évidence les problèmes importants liés au changement climatique et à inspirer les participants et les téléspectateurs à réduire leur production de déchets.

Tout au long de l’expérimentation, les célébrités viseront à réduire leur empreinte carbone.

Ils créeront également des règles de vie pour leurs familles afin de réduire leurs déchets.





La célébrité qui réduira le plus son empreinte carbone sera couronnée gagnante.

Chaque année, environ 30 millions de tonnes de déchets ménagers sont générés au Royaume-Uni.

Sur ce chiffre, il est rapporté que 5,9 millions de tonnes ne sont que des emballages.