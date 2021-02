Kerry Katona dit que le fiancé Ryan Mahoney ne savait pas qui elle était avant leur rencontre

La gagnante de Celebs on the Farm, Kerry Katona, a révélé qu’elle devait dire à son fiancé Ryan Mahoney de vérifier son Instagram lorsque le couple a commencé à parler car il n’avait aucune idée de qui elle était.

L’ancienne pop star est maintenant fiancée à l’entraîneur personnel après avoir posé la question en août.

Elle a déclaré à Metro qu’elle avait « renoncé à l’amour » avant de rencontrer la femme de 32 ans il y a trois ans sur l’application de rencontres Bumble.

Kerry, qui a été mariée trois fois auparavant, a déclaré: «J’ai été mariée, divorcée, mariée, divorcée et veuve, et j’ai en fait senti que je devais abandonner moi-même et abandonner l’amour.

«Je suis tellement contente de ne pas l'avoir fait parce que c'est la sœur de Mel B, Danielle Brown, qui m'a convaincue de continuer sur Bumble. J'ai balayé et maintenant nous sommes fiancés trois ans plus tard.







L’ancienne star de télé-réalité s’est mariée avec Brian McFadden en 2002, Mark Croft en 2007 et feu George Kay en 2014.

Elle a déclaré qu’elle n’était pas pressée de se marier à nouveau mais qu’elle prévoyait de s’enfuir à Las Vegas pour une cérémonie à laquelle seuls ses enfants seront présents.

Kerry est maman de Molly, 19 ans, Lily-Sue, 18 ans, Heidi, 14 ans, Maxwell, 12 ans, et Dylan-Jorge, six ans.







La maman de cinq enfants a cependant versé de l’eau froide sur des rumeurs selon lesquelles elle voudrait avoir un autre enfant.

«Je ne veux plus de bébés malgré ce que je continue de lire, nous sommes vraiment contents des cinq enfants et des deux chiens», a-t-elle ajouté.

La propre histoire d'amour de Kerry et Ryan les a même inspirés à créer une nouvelle application de rencontres.







L’application gratuite appelée Marnii est née parce que la chanteuse veut que les gens ne renoncent pas à eux-mêmes et aient une chance d’aimer.

Le slogan de l’application sera «Tout le monde mérite un heureux pour toujours».

Kerry a déclaré que Ryan était celui qui avait fait les recherches pour leur nouvelle entreprise et avait lancé le bal quand il « est entré en contact avec toutes les bonnes personnes ».