Elle a fumé sa dernière cigarette en janvier de l’année dernière – et Kerry Katona pense que la décision aurait pu lui sauver la vie.

Alors que Covid-19 ravageait ses poumons en décembre dernier, la star de télé-réalité admet qu’elle avait l’impression que quelqu’un «s’occupait» d’elle, alors qu’elle décidait de mettre fin à une habitude de 26 ans de fumer 10 à 15 cigarettes par jour au moment le plus crucial.

«Je fumais depuis l’âge de 14 ans», raconte Kerry, 40 ans. «Si j’étais toujours fumeur, cela aurait été différent. J’ai eu la pire toux de ma vie. J’avais l’impression d’avoir un masque sur mes poumons. Je toussais tellement que j’étais malade. Je savais que quand le virus m’avait quitté, car j’avais tellement toussé que c’était comme cracher une boule de poils.

Kerry, la star de Celebs on the Farm, qui se sent toujours léthargique à cause du virus, est reconnaissante d’avoir décidé de faire ses valises.

«Il restait une cigarette dans mon paquet le 1er janvier», ajoute-t-elle. «Je suis allé à ma porte arrière, je l’ai fumé, je l’ai effleuré et j’ai dit: ‘J’ai fini.’ Je n’ai plus eu de bouffée depuis. Puis la pandémie est arrivée en mars. J’ai dit: « Quelqu’un s’occupe de moi. » Cela me donne l’impression d’avoir des super pouvoirs appropriés.

«Je suis si chanceux et si béni. Tout le monde n’a pas eu ce genre de résultat.