Kerry Katona claque à nouveau Katie Price en disant que la star en difficulté a “manqué de chances”

KERRY Katona pense que Katie Price a “manqué d’occasions” de garder le public en sa faveur après une série d’incidents.

La chanteuse d’Atomic Kitten, 42 ans, a évoqué sa carrière sous les projecteurs avec Keith Lemon et Lucie Cave pour leur podcast, période pendant laquelle elle s’est comparée à son ancienne meilleure amie.

Malgré leur ancien lien, Kerry estime que la carrière de Katie est "terminée"

Le couple, qui est devenu proche de I’m A Celebrity en 2004, était autrefois si proche que Kerry était même la demoiselle d’honneur de Katie lorsqu’elle a épousé Peter Andre.

Cependant, il semble que le temps ait éloigné le couple et sur le podcast Back Then When, Kerry a déclaré Katie “terminée” après une série d’incidents.

Reconnaissant qu’elle a elle-même eu une image loin d’être irréprochable au fil des ans, y compris une bataille publique contre la toxicomanie et la santé mentale, Kerry a déclaré qu’elle se sentait maintenant sur une trajectoire beaucoup plus positive.

«Je suis littéralement la reine du rebond. Qui a eu plus de chances que moi ? elle a plaisanté aux hôtes, avant de glisser: “J’allais dire Katie Price, mais c’est fini.”

Révélant qu’ils n’étaient plus les copains intimes qu’ils étaient autrefois, Kerry – qui se prépare à épouser le mari numéro quatre – a déclaré qu’elle n’avait même jamais rencontré le fiancé compliqué de Katie, Carl Woods, bien qu’ils soient ensemble depuis deux ans.

Lorsqu’on lui a demandé si elle redeviendrait jamais la demoiselle d’honneur de Katie, Kerry a répondu sans ambages : « J’en doute fortement – ​​je lui souhaite tout le meilleur – mais je n’ai jamais rencontré Carl.

“Les gens ont cette impression que moi et Katie sommes comme des copains intimes, je vis dans le nord, elle vit dans le sud.”

“Je n’ai aucune idée de ce qui se passe dans sa vie. Nous pouvons envoyer des SMS de temps en temps, mais c’est à peu près tout.

Le statut actuel de la relation de Katie reste actuellement à débattre. Il y a à peine une semaine, Carl est allé sur Instagram Live pour affirmer qu’ils avaient rompu car elle l’avait trompé, seulement pour qu’ils soient vus peu de temps après s’être tenus la main et s’être à nouveau embrassés.

Depuis lors, Katie a publié des messages cryptés qui ont ajouté une confusion supplémentaire à toute la situation.

Le message posté sur Instagram disait : “Quand une femme est constamment parlée et traitée avec douceur, elle devient une nouvelle femme.

“Vous l’aidez à guérir son système nerveux, vous l’aidez à guérir un traumatisme générationnel, vous permettez à l’énergie féminine de s’épanouir, vous l’aidez à se souvenir de qui elle est.”

