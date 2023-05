Kerry Katona appelle au retour du duo emblématique This Morning et admet « Je ne peux pas le regarder », au milieu des commentaires de Phillip Schofield

KERRY Katona a révélé qu’elle avait « grincé des dents » en regardant Phillip Schofield et Holly Willoughby dans This Morning.

La chanteuse d’Atomic Kitten, 42 ans, a eu une relation difficile avec l’émission ITV et s’est prononcée après la hache de l’ancre Phillip.

Kerry Katona a qualifié This Morning de «grincer des dents» avant la hache de Phillip Schofield[/caption] TVI

The Atomic Kitten a eu du mal dans la série en 2008 lorsqu’elle a brouillé ses mots à cause des médicaments[/caption] Rex

Le chanteur de Whole Again, Kerry, a maintenant lancé un cri de ralliement pour le retour d’un duo d’anciens hôtes.

Récemment, elle a raconté comment une interview avec Phillip, 61 ans, et Fern Britton, 65 ans, réalisée en 2008, l’avait laissée suicidaire.

Kerry parlait du moment où elle est apparue en articulant ses mots sur This Morning en 2008.

Elle a admis qu’elle trouvait toujours incrédule Phil et son co-animateur « n’ont jamais posé de questions » sur la santé mentale et ont plutôt soulevé des questions sur son alcoolisme et sa toxicomanie, après avoir révélé qu’elle souffrait d’un trouble bipolaire.

Maintenant, dans sa chronique pour New Magazine, elle a fait part de ses sentiments sur la situation actuelle, qui a vu Phil réaliser une déclaration complète ce week-end.

Elle a expliqué: « Ce n’est même pas que j’ai un problème avec Phil ces jours-ci, il s’est excusé auprès de moi après avoir souligné que j’avais mal prononcé mes mots dans l’émission en 2008 et que nous nous entendons depuis.

« C’est plus que quand tu regardes l’émission, tu as envie de croire en leur relation n’est-ce pas ?

«Je ne peux même pas le regarder maintenant parce que ça me fait grincer des dents.

« Je trouve que je ne fais même pas attention aux sujets dont ils discutent, je regarde juste leur langage corporel. »

Elle a terminé avec les mots: « J’aimais Eamonn et Ruth dans la série, récupérons-les. »

Le duo marié est apparu dans l’émission pendant 15 ans, notamment en tant qu’animateur de l’édition du vendredi.

Cependant, Eamonn et Ruth ont été remplacés dans ce créneau par Alison Hammond et Dermot O’Leary au début de 2021.

Pendant ce temps, à la sortie de Phil, un porte-parole d’ITV a déclaré: « La décision de Phillip Schofield de se retirer de This Morning était (comme sa déclaration l’a clairement indiqué) une décision convenue entre Phillip et ITV. »

L’ancienne expérience de Kerry dans l’émission l’a vu refuser d’apparaître dans This Morning pendant une décennie.

Pourtant, elle avait précédemment déclaré: « Je veux dire que je m’entends bien avec Phillip maintenant, et il a été absolument adorable.

« Je pense que nous avons tous beaucoup appris en matière de santé mentale. Un enfer de beaucoup.

« Mais même jusqu’à l’année dernière, cette interview est restée avec moi. »

Récemment, The Sun a révélé que Phil avait été «complètement brisé» par la hache.

L’ancre d’ITV s’était retrouvée mêlée à une querelle avec la co-star Holly Willoughby pendant des semaines.

