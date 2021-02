Kerry Katona a avoué qu’elle était «un peu prude» lorsqu’elle a refusé une offre d’emploi torride.

En fait, la chanteuse d’Atomic Kitten, qui a attiré l’attention de ses abonnés Instagram avec ses clichés de sous-vêtements, a admis qu’elle ne pouvait pas penser à «quelque chose de pire» qu’elle pourrait faire.

Le chanteur, 40 ans, n’a eu aucun scrupule à refuser catégoriquement les jouets sexuels au milieu de la pandémie de coronavirus en cours.

Kerry a reconnu qu’elle avait une page OnlyFans et son travail précédent en tant que mannequin glamour, mais elle a insisté sur le fait que la publicité pour les jouets sexuels était hors de question pour elle personnellement.

Elle a écrit dans son nouveau! colonne: « Je sais que je fais OnlyFans et j’ai fait du mannequinat glamour, mais je suis en fait un peu prude.







« On m’a déjà demandé de faire de la publicité pour des jouets sexuels, mais je ne pouvais penser à rien de pire. »

En plus de chanter, Kerry s’est fait un nom avec son mannequin glamour.

Son premier tournage pour Page 3 était quand elle n’avait que 17 ans.

L’année dernière, la maman a rendu ses fans fous avec son propre compte d’abonnement classé X avec OnlyFans.







Auparavant, Kerry avait défendu sa décision de lancer son propre compte racé sur Instagram, car cela lui donnait le sentiment d’être autonome et confiante.

« Un autre grand ensemble de @annsummers et je ne vais pas mentir. J’adore faire @onlyfansofficial. Je me sens tellement autonome et confiante », a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux à ses fans l’année dernière.

«Cela a complètement changé la donne … Je ne peux pas me remettre du soutien que vous m’avez beaucoup apporté, merci beaucoup …

« Et les opinions des autres sur moi ne sont pas mes affaires! Ne vivez pas votre vie par les autres! La vie est trop courte. » (sic)







Au fil des ans, Kerry a accumulé une énorme base de fans avec un public fidèle de 696000 fans sur Instagram grâce à ses photos de sous-vêtements sexy et de bikini.

Ailleurs dans sa dernière chronique, Kerry a expliqué pourquoi elle ne voulait pas faire de cadeaux le jour de la Saint-Valentin avec son fiancé de PT Ryan Mahoney avant le week-end.

La personnalité de la télévision a insisté sur le fait qu’elle serait heureuse avec un câlin de son amant le jour de la Saint-Valentin au milieu de la pandémie de coronavirus en cours.

Elle a ajouté: « Je ne veux pas qu’il achète des choses chères pour la Saint-Valentin. Nous achetons suffisamment de cadeaux tout au long de l’année avec les anniversaires. »