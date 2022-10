Kerry Katona admet qu’elle encourage sa fille Lilly-Sue, 19 ans, à aller sur Love Island et à gagner de l’argent

KERRY Katona admet qu’elle encourage sa fille à aller sur Love Island pour ses débuts à la télévision.

Kerry, 42 ans, admet qu’elle veut que sa fille, Lilly-Sue, « brise les stéréotypes » et gagne de l’argent grâce au concours de rencontres d’ITV.

Rex

Et la personnalité de la télévision a de grands projets pour la carrière de sa deuxième fille aînée.

La star d’Atomic Kitten a cinq enfants, Molly, 21 ans, Lilly-Sue, 19 ans, Heidi, 15 ans, Max, 14 ans et Dylan-Jorge, huit ans.

Mais pour le moment, elle se concentre sur Lilly-Sue, qui, selon Kerry, « briserait le stéréotype des filles entrant dans la villa ».

La maman de cinq enfants a déclaré au Mirror: “Lilly n’est pas une fille girly à cet égard, je pense que tant d’enfants, en particulier ma Heidi, sont gâchés par l’image que Love Island dépeint”,

Kerry Katon jours sombres Je voulais me jeter dans les escaliers après être tombée enceinte dit Kerry Katona UN PEU DE MAGIE Kerry Katona croit pouvoir prédire l’avenir après avoir pris des champignons magiques

“Je veux une fille là-dedans qui ne se soucie pas des cheveux et du maquillage, qui a des mèches bancales et qui peut faire une blague et boire de la bière en canette.”

Mais ce n’est pas la première fois que le spectacle est prévu pour Lilly-Sue.

Le jeune homme de 19 ans a rejeté la villa l’année dernière, disant OK ! être avec Love Island.

Elle a poursuivi : « Je déteste les PDA. J’ai eu un petit ami pendant deux ans et je ne le laisserais pas me toucher en public »,





“Pour la plupart des gens qui vont dans la villa, être entourés de tous ces beaux mecs, c’est un rêve devenu réalité – pour moi, ce serait mon pire cauchemar.”

Le père de Lilly-Sue est l’ancien chanteur de Westlife Brian McFadden, le premier mari de Kerry, également papa de leur fille aînée, Molly.

Kerry, née à Warrington, a reconnu l’impact de l’image de Love Island sur les jeunes femmes, en disant: “J’ai dit à Heidi” qu’est-ce que tu veux être? et elle a dit ‘Je veux être Molly-Mae [Hague]toutes ces jeunes filles commencent à se ressembler.

Elle a ajouté: “Lilly n’est pas une fille girly à cet égard, je pense que tant d’enfants, en particulier mon Heidi, sont gâchés par l’image que Love Island dépeint.”

Instagram

Lilly partage des clichés glamour sur Instagram[/caption]

Éclaboussure

Kerry a visité le siège social de Doll Beauty Salon à Chester[/caption]