Kerry Katona a l’air incroyable dans son bikini alors qu’elle montre une perte de poids de deux pierres

KERRY Katona a l’air incroyable alors qu’elle a montré sa perte de poids de deux pierres en bikini.

La chanteuse d’Atomic Kitten, 42 ans, s’est déshabillée en bikini alors qu’elle montrait sa silhouette impressionnante.

Kerry a été photographiée en train de montrer ses tatouages ​​alors qu’elle portait le deux-pièces à fleurs pendant son escapade.

Elle est actuellement en Espagne avec son fiancé Ryan Mahoney et le couple n’a pas hésité à montrer PDA en public.

La maman de cinq enfants a parlé de sa perte de poids dans son nouveau ! colonne de magazine récemment.

Parlant de l’exploit, elle a déclaré : « J’ai perdu 8 livres en une semaine et je suis de retour dans mon jean taille 12 ! Je me sens incroyable.

Kerry a déclaré qu’elle pesait 13 pierres lorsqu’elle a commencé son parcours de remise en forme.

En plus de la perte de poids, Kerry a également porté son attention sur sa santé mentale et son bien-être général.

Elle participe à la série E4 The Big Celebrity Detox aux côtés de Toby Aromolaran de Love Island, Chloe Veitch et la princesse Olga.

Kerry a récemment séduit ses fans avec son ventre plat alors qu’elle posait pour une photo dans sa maison.

En fléchissant ses muscles, elle a soulevé son haut pour montrer les résultats de son travail acharné.

« L’avenir s’annonce très prometteur et je partagerai plus au fur et à mesure », a-t-elle écrit dans la légende.

« Balayer vers la gauche pour voir les résultats sont réels – j’ai pris la photo moi-même… pas de montage… attendez juste 6, 8, 10 semaines lorsque la refonte est en bonne voie. »

Elle a été félicitée par les fans, l’un d’entre eux disant: « Tu as l’air incroyable bien fait. »

La maman de cinq enfants a parlé de sa perte de poids dans son nouveau ! colonne de magazine récemment

Kerry et Ryan ont profité du soleil à la piscine alors qu'elle affiche sa nouvelle silhouette