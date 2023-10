La star de BIG Brother, Kerry Riches, a pleuré alors que les fans exigeaient qu’elle soit expulsée de la maison.

La deuxième émission en direct sur les expulsions a été diffusée vendredi soir alors que Zak recevait ses ordres de marche.

ITV

La star de Big Brother, Kerry Riches, a pleuré alors que les fans exigeaient qu’elle soit expulsée de la maison.[/caption]

ITV

AJ, 35 ans, a averti les acteurs qu’ils étaient en direct sur ITV2 et qu’ils ne devaient pas jurer lorsque le public pouvait être entendu scander pour « faire sortir Kerry ».[/caption]

Il a fait face au vote du public aux côtés d’Henry, mais a reçu le plus de votes pour être expulsé de la maison de télévision.

Cependant, alors que les hôtes AJ Odudu et Will Best se rendaient en direct à la maison pour annoncer les résultats, la foule était davantage concentrée sur Kerry.

Cela a choqué les colocataires et a fait pleurer le travailleur du NHS à la télévision en direct.

Les fans à la maison ont réagi aux scènes sur les réseaux sociaux – l’un d’entre eux disant : « Elle va perdre la tête. »

Un deuxième a écrit : « Faire sortir Kerry était plus bruyant que prévu ! »

« J’ai besoin de voir la réaction de Kerry en direct », a déclaré un troisième.

Cette semaine, Kerry a reçu un avertissement de la part des patrons de la série après avoir utilisé une insulte gay dans la maison.

Cela a conduit ITV à lancer une enquête avant de s’excuser pour sa remarque, que The Sun ne répète pas.

Dans les coulisses, l’équipe était convaincue qu’elle serait expulsée et qu’elle recevrait donc une « punition naturelle » simplement à travers le processus du spectacle.

Mais lorsque les votes des colocataires ont plutôt mis Zak et Henry en lice, les travailleurs furieux n’ont pas été qu’impressionnés.

Une source de l’équipage a déclaré : « Dans les coulisses, Kerry est profondément impopulaire auprès de l’équipage, qui bien sûr voit et entend tout.

« L’insulte homophobe a vraiment semblé être la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

« Il y a un sentiment de déception qu’elle n’ait pas été expulsée ; ils voulaient qu’elle sorte.

Big Brother est diffusé sur ITV2 et ITVX.

ITV

Kerry pouvait être vue émue après les chants[/caption]

ITV

Zak a été expulsé de la maison lors de l’expulsion en direct[/caption]