Kerry Condon sur sa nomination aux Oscars “Banshees of Inisherin”

Kerry Condon avait espéré être parmi ses chevaux lorsque les nominations aux Oscars de la semaine dernière ont été annoncées. Si elle restait occupée à s’occuper de sa ferme à Seattle, elle pensait que peu importe le résultat de l’annonce tôt le matin, le travail nécessaire pour s’occuper de ces deux animaux l’aiderait à rester dans la normalité. Après tout, que savent-ils des cotes des Oscars ? “Si je les avais serrés dans mes bras à 5 heures du matin, ils auraient dit:” C’est presque l’heure du repas, où est notre foin? “”, A-t-elle déclaré. “Ils n’en auraient rien eu!” Cela ne s’est pas tout à fait passé comme ça, puisque le travail a conspiré pour la garder à Los Angeles, où l’actrice irlandaise vit depuis une décennie. Pourtant, Condon ne se plaint guère: ce mardi matin fatidique, elle a reçu sa première nomination aux Oscars, pour “The Banshees of Inisherin” de Martin McDonagh, dans lequel elle joue le fougueux mais solitaire Siobhan, qui conseille son frère, Padraic (Colin Farrell) , à travers une querelle avec son meilleur ami (Brendan Gleeson), repousse un prétendant amoureux, l’excentrique Dominic (Barry Keoghan), et se demande s’il y a plus dans la vie que ce que l’on peut vivre sur l’île cloîtrée où elle a grandi. C’est un rôle révolutionnaire pour Condon, 40 ans, qui m’a rencontré pour déjeuner à Los Angeles quelques jours seulement après sa nomination pour discuter d’une carrière pleine de hauts et de bas. “Je ne pense pas que quelque chose m’ait jamais été facile, donc j’ai le contraire d’un sentiment de droit”, a-t-elle déclaré.

Bien que Condon ait grandi dans la ville de campagne de Tipperary, elle a toujours voulu faire sa marque à Hollywood : alors qu’elle n’avait que 10 ans, elle a même écrit une lettre sans réponse au célèbre agent Mike Ovitz, lui demandant de la représenter. (Cela n’a pas fonctionné, mais vous devez admirer le chutzpah.) Après avoir obtenu son diplôme de l’équivalent du lycée, Condon a travaillé dans le théâtre et a pu être vu dans des pièces de soutien sur des drames comme “Rome”, “Luck” et ” Better Caul Saul », mais le rôle majeur à l’écran qui ferait passer sa carrière à la vitesse supérieure avait été difficile à trouver jusqu’à présent. “Je pense qu’elle a probablement été meilleure que beaucoup de réalisateurs et de matériel avec lesquels elle a dû travailler”, a déclaré McDonagh, qui a choisi Condon dans plusieurs de ses pièces et a conçu “Banshees” en pensant à elle. “J’ai toujours voulu essayer d’écrire quelque chose pour elle qui capturerait à quel point elle est brillante sur scène, mais dans un film.”

Image Le cinéaste “Banshees” Martin McDonagh a déclaré que l’actrice “était probablement meilleure que beaucoup de réalisateurs et de matériel avec lesquels elle a dû travailler”. Crédit… Ariel Fisher pour le New York Times