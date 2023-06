Kerrith Whyte se déchaîne dans la cinquième victoire consécutive des Showboats de Memphis

Greg Auman Journaliste NFC Sud

CANTON, Ohio – Même si les Showboats de Memphis contrôlaient le match de dimanche, obtenant un avantage de 2 contre 1 en temps de possession, les Generals du New Jersey étaient restés juste assez pour être dangereux et garder un score d’un score en retard.

Memphis a obtenu une petite séparation avec quatre minutes à jouer, alors que le demi offensif Kerrith Whyte, lors de son 23e et dernier report de la journée, s’est détaché pour un gain de 46 verges, s’arrêtant au 6 mais établissant le dernier panier dans un dur – a combattu la victoire 25-16 au Tom Benson Hall of Fame Stadium.

« Malheureusement, je me suis fait prendre », a plaisanté Whyte, qui a terminé avec un sommet de la saison de 102 verges. « Ce n’est pas acceptable. Nous avons obtenu des points, donc je suis content de ça. »

L’interception WILD de Greg Reaves alimente le touché de Kerrith Whyte alors que les Showboats étendent leur avance sur les généraux Kerrith Whyte des Memphis Showboats s’est précipité pour un touché de deux verges contre les généraux du New Jersey après une énorme interception.

Memphis (5-3) a connu un revirement assez important cette saison, ouvrant l’année 0-3 et remportant maintenant cinq victoires consécutives pour rester en lice pour les séries éliminatoires avec deux semaines à jouer dans la saison régulière. Ils sont toujours à un match derrière Birmingham (6-2) et à égalité avec au moins Houston, mais ils trouvent des moyens de gagner chaque semaine avec des revirements et de la résilience.

« Nous avons une chance de faire du bruit », a déclaré l’entraîneur des Showboats, Todd Haley. « Mais en ce moment, nous ne faisons que grimper. »

Memphis est arrivé avec la meilleure marge de chiffre d’affaires de la ligue, et les chiffres d’affaires ont donné le ton au début du match. Les Showboats ont perdu un échappé lors de leur entraînement d’ouverture, ce qui a donné une avance de 3-0 aux généraux, mais Memphis a forcé des revirements lors des deux entraînements suivants. Juste avant la mi-temps, ils avaient exécuté 39 jeux contre les 11 du New Jersey, menant 13-3 mais épuisant leur adversaire, jeu par jeu.

« Chaque fois que j’ai vu ce temps de possession, je monte et descends sur la ligne de touche, parlant de la façon dont ils vont s’user en défense, et finalement ils l’ont fait », a déclaré Haley. « Quand vous avez le ballon aussi longtemps, c’est généralement une bonne chose. »

Le New Jersey (2-6) est toujours en vie mathématiquement malgré le pire record de la ligue, et ils ont traîné dimanche, menés par le quart-arrière remplaçant Dakota Prokup, qui est sorti du banc, s’est précipité pour un sommet d’équipe de 76 verges et a jeté pour deux touchés en seconde période.

« Dans notre jeu, si vous jouez à trois et que l’autre équipe garde le ballon, elle pourrait littéralement terminer le quart », a déclaré l’entraîneur du New Jersey, Mike Riley. « Il n’y a pas beaucoup de possessions, donc vous devez obtenir des points à peu près à chaque fois pour vous sentir bien. »

Memphis avait 317 verges d’attaque mais a rarement trouvé la zone des buts, le botteur Alex Kessman passant 6 en 6 sur les buts sur le terrain, tous à partir de 38 verges ou moins. Ils ont terminé avec 71 jeux offensifs, 27 de plus que le New Jersey, et ont eu le ballon pendant près de 41 minutes sur 60.

Faits saillants des Showboats de Memphis contre les Generals du New Jersey | USFL sur FOX Découvrez les faits saillants alors que Cole Kelley a porté les Showboats de Memphis à une victoire 25-16 sur les Generals du New Jersey. Kelley a amassé 176 verges par la passe. Le porteur de ballon Kerrith Whyte a récolté 102 verges au sol et ajouté un touché.

Le deuxième touché de Prukop a permis aux généraux de gagner moins de six points avec quatre minutes à jouer, et les équipes de l’USFL peuvent marquer trois points après un touché avec un jeu depuis la ligne des 10 mètres, mais la conversion a échoué et la grande course de Whyte a mis en place un autre but sur le terrain. pour la marge finale.

Les Showboats rentrent maintenant chez eux pour leurs deux derniers matchs, y compris une finale de saison régulière contre les Stallions, champions en titre de la ligue, qui pourraient avoir le titre de la division sud en jeu. Les généraux sont dans un bateau différent, ont besoin d’aide et d’autant de victoires au cours des deux prochaines semaines qu’ils ont totalisé toute la saison pour avoir une chance de se faufiler dans les séries éliminatoires à 4-6.

Greg Auman est le journaliste NFC South de FOX Sports, couvrant les Buccaneers, les Falcons, les Panthers et les Saints. Il en est à sa 10e saison couvrant les Bucs et la NFL à plein temps, après avoir passé du temps au Tampa Bay Times et à The Athletic. Vous pouvez le suivre sur Twitter à @gregauman .

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue de football des États-Unis Showboats de Memphis Généraux du New Jersey