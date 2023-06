Kerri-Anne Donaldson de BGT « danse avec les anges », disent des stars de la télévision au cœur brisé après sa mort par choc à l’âge de 38 ans

Les amis de la star de BRITAIN’S Got Talent, Kerri-Anne Donaldson, ont déclaré qu’elle « danserait avec les anges » après sa mort.

La danseuse professionnelle est décédée cette semaine à seulement 38 ans, laissant ses amis et sa famille le cœur brisé.

Kerri-Anne Donaldson était très appréciée de la communauté artistique

Kerri-Anne a révélé ses démons intérieurs dans ses articles de blog

Des hommages à Kerri-Anne ont été rendus en masse après l’annonce de la triste nouvelle hier matin.

L’ex-danseuse Strictly Joanne Clifton a rendu hommage à la « belle danseuse ».

Elle a dit: «Je n’ai pas de mots… C’est juste déchirant… vraiment dévastateur.

«Nous vous avons connu et avons partagé la piste de danse avec vous pratiquement toute notre vie.

« Dansez là-haut avec les anges Kerri… vous belle danseuse, vous belle âme. »

Amy Dowden a fait écho à ces sentiments en écrivant: « Tellement choquée et triste. Une si belle danseuse et une âme bienveillante.

« Envoyer de l’amour à toute votre famille et à vos amis. Le ciel a certainement gagné un ange. Continuez à danser là-haut, ma belle.

Neil Jones, membre du groupe de danse, a déclaré: « Kerri Anne Donaldson – rappelez-vous ce nom et s’il vous plaît ne l’oubliez jamais car il appartient à une femme qui aimait danser, créer et jouer, elle avait le rire le plus effronté et un cœur d’or.

« Elle détestait monter dans la voiture avec moi, mais écoutait toujours mes idées folles, nous avons partagé tellement de moments et d’histoires et elle a toujours été la voix de la raison.

« Kerri tu étais mon amie et comme ma grande soeur. »

Le juge Motsi Mabuse a ajouté: « RIP cher. »

Maisie Smith, qui est apparue sur Strictly en 2020, a partagé une photo en noir et blanc de Kerri-Anne sur son Instagram.

L’actrice a déclaré: « Je n’arrive pas à y croire.

« Si belle, si gentille. Repose en paix mon ange. »

Partageant des photos de famille sur Facebook, la sœur de Kerri-Anne, Cara Donaldson, a déclaré: «Mon cœur me fait mal et mon monde vient de s’effondrer autour de moi.

« Ma belle petite sœur n’est plus avec nous et je ne sais pas comment gérer cela.

« Je t’aime Kerri, tu es ma meilleure amie, nous étions inséparables et en ce moment je ne sais pas comment combler le vide. Sois paisible et tiens Nan fermement.

Kerri-Anne a révélé ses «démons intérieurs» dans les derniers messages tragiques sur les réseaux sociaux avant sa mort.

Elle était connue pour faire partie du groupe de danse Kings and Queens, qui est apparu sur BGT en 2014.

La troupe de danse latine, qui comprenait les pros de Strictly Neil et Katya Jones et Kai Widdrington, s’est rendue jusqu’à la demi-finale de l’émission ITV.

Elle a été décrite comme la femme qui avait « le rire le plus effronté et un cœur d’or ».

Cependant, dans l’un des derniers messages de son blog, la « belle danseuse » a raconté comment elle se débattait après que sa carrière avait pris un « coup ».

Le 16 mars de l’année dernière, Kerri-Anne a écrit : « Ces deux dernières années m’ont mise au défi au-delà de toute croyance, tout n’a certainement pas été ensoleillé et arc-en-ciel.

« Ma carrière a été si durement touchée qu’en effet, cela a affecté ma situation financière.

« Mes perspectives d’avenir ont été mises en attente pour le prévisible, et ma motivation devenait de plus en plus difficile à maintenir.

« J’ai certes eu des moments de doute et d’anxiété, et j’ai dû prendre des mesures pour me sauver de ces endroits sombres dont il est très difficile de revenir.

« Alors le monde veut la perfection, et me voilà, le plus loin du monde.

« Je suis maintenant coincé dans une roue de hamster, essayant d’avancer sans admettre à personne, y compris à moi-même, que ma vie n’est pas aussi brillante qu’il y paraît. »

Kerri-Anne a également admis en août 2021 qu’elle avait une « relation malsaine avec la nourriture » mais qu’elle se battait.

Elle a ajouté : « Je me considère forte mentalement, mais même les plus fortes ont des vulnérabilités.

« Je ne me souviens pas de la dernière fois où je suis allé au restaurant et que je n’ai pas regardé les calories avant les ingrédients ou la dernière fois que j’ai raté une séance de cardio.

« J’aurai probablement toujours une relation malsaine avec la nourriture et mon métabolisme reposera à jamais en paix, mais la femme forte et éduquée que je suis maintenant me motive à continuer à défier ces démons intérieurs. »

On ne sait pas encore comment la star est morte.