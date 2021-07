Kerr ne peut pas faire passer l’Australie devant la Suède alors que l’épreuve de force olympique contre l’USWNT se profile

La campagne olympique de l’Australie a subi un revers avec sa défaite contre la Suède. Tim Clayton/Corbis via Getty Images

La composition des quarts de finale du tournoi olympique de football féminin commence à prendre forme alors que la Suède a obtenu sa place en phase à élimination directe aux Jeux de Tokyo après s’être battue contre l’Australie pour l’emporter 4-2.

Un match à l’envers à Saitama a produit six buts et mis en place un gros match mardi entre les Matildas et les États-Unis. Voici trois choses que nous avons apprises du match.

Le timing est tout

Au cours des cinq matchs amicaux que les Matildas ont disputés avant Tokyo, l’entraîneur-chef Tony Gustavsson a souvent parlé de « pic ». Les grosses pertes de l’Australie dans ces tournois – 10 buts lors des deux premiers matches – sont survenues contre des équipes qui étaient à un stade différent de leur propre cycle. Mais nous avons vu, au fur et à mesure que cette série se déroulait, que les Mathildes montaient peu à peu ; leurs performances se sont améliorées, tout comme les lignes de score. La grande question à l’approche des Jeux olympiques était de savoir jusqu’où ce pic pourrait atteindre.

Le tirage au sort de l’Australie dans le groupe G leur a, en ce sens, fait beaucoup de bien. Le match d’ouverture contre la Nouvelle-Zélande – sans doute l’opposition la plus faible du lot – était la rampe de lancement parfaite : un jeu pour se dégourdir les jambes, mettre en pratique tous les extraits et expériences que Gustavsson avait fait au cours des trois derniers mois.

Ce pic, semble-t-il, s’étend encore plus loin. La performance des Matildas en première mi-temps contre la Suède était sans doute leur meilleure à ce jour contre un adversaire classé parmi les 10 premiers. Les deux équipes étaient à égalité en termes de possession et d’opportunités majeures créées dans le dernier tiers de l’autre, et les équipes sont entrées à la mi-temps à 1-1, preuve positive de l’équilibre global du jeu.

La trajectoire, basée sur les deux derniers matchs des Matildas, semble encourageante pour le dernier match de groupe contre les États-Unis – l’équipe que, plus que toute autre, l’Australie doit devenir au cours de leur plus grand pic et creux. cycle de tournois. Comparez cela à la Suède, qui – au moins en première mi-temps – semblait avoir atteint un sommet un peu trop tôt, faisant tout son possible contre les États-Unis lors de leur premier match de groupe. Ils ne sont pas sortis en première mi-temps contre les Matildas avec la même énergie ou le même combat qui les a vus dominer les champions du monde en titre. Mais c’est sans doute le signe d’une équipe de championnat que, bien qu’elle ne soit pas à son apogée, elle a quand même réussi à obtenir un résultat contre une bonne équipe qui les a obligées à travailler pour elle.

C’était donc un aperçu de deux équipes différentes à deux étapes différentes de leurs propres cycles de tournoi. L’un, l’Australie, semble se développer dans le groupe, mais n’a pas encore mis en place une performance complète de 90 minutes. L’autre, la Suède, montre ses références de médaille d’or à travers la nature holistique de l’ensemble de son équipe et la manière dont elle peut reprendre le contrôle des matchs après avoir senti qu’elle commençait à s’éloigner. La façon dont chacun d’entre eux manœuvre à travers ses sommets respectifs jusqu’au match de groupe final définira, pensez-vous, le reste de leurs tournois.

Rotation, rotation, rotation

Lorsque le Comité international olympique a annoncé que les tournois de football allaient élargir leur liste de 18 à 22 joueurs pour faire face au bilan physique et mental de ce tournoi à forte rotation après 18 mois de peu de football international, on pouvait presque entendre le soupir de le soulagement balaie le monde. Le fait d’avoir quatre joueurs supplémentaires disponibles pour la sélection signifie que les joueurs peuvent gérer la charge plus efficacement et prévenir les blessures de stress/l’épuisement professionnel. Cela signifie également que la rotation devient une stratégie clé dans la façon dont les équipes naviguent dans le tournoi.

Le seul changement de l’Australie par rapport à sa victoire contre la Nouvelle-Zélande était dans les buts : Teagan Micah a fait ses débuts internationaux officiels « A » après avoir été choisie devant la gardienne titulaire, Lydia Williams. La performance de Micah contre la Suède lors de leur récent match amical contre l’Australie le mois dernier était suffisante pour justifier une opportunité contre la même équipe. Sauf que ce n’était pas du même côté. Six joueurs qui ont pris le terrain contre l’Australie en juin n’ont pas été utilisés dans le match de samedi au Saitama Stadium. Malheureusement pour les Matildas, les six qui sont arrivés sont parmi les meilleurs de leur équipe, y compris le gardien Hedvig Lindahl, qui a effectué un certain nombre d’arrêts cruciaux (y compris l’arrêt du penalty de Sam Kerr) pour assurer que la Suède se qualifie pour les quarts de finale, comme ainsi que Sofia Jakobsson, qui a pris le meilleur sur Aivi Luik sur l’aile droite pour aider deux des quatre buts de la Suède.

La profondeur du banc de la Suède sera le facteur décisif dans la mesure où ils iront, et sur la base de la façon dont ils ont fait tourner leurs attaquantes remarquables Stina Blackstenius et Linda Hurtig – qui ont toutes deux marqué contre les États-Unis et l’Australie (la première après avoir quitté le banc) – aux côtés de l’influence mortelle des ailiers Jakobsson et Fridolina Rolfo, qui ont marqué les deux autres buts de la Suède contre les Matildas, cela pourrait être tout le chemin vers une médaille d’or.

L’Australie, cependant, n’a pas le même luxe – surtout pas lorsqu’il s’agit de remplacer à parts égales Sam Kerr, qui a marqué les deux buts. C’est flatteur, d’une part, d’être irremplaçable ; mais c’est aussi un fardeau d’essayer de naviguer dans des tournois aussi intenses et rapides que celui-ci tout en étant quelqu’un sur qui tout le monde compte autant.

Les pensées, alors, se déplacent vers mardi soir : le match potentiel décisif contre les États-Unis. La différence de buts de l’Australie est de -3; Ce n’est pas une statistique particulièrement réconfortante si vous espérez être l’une des meilleures équipes troisièmes pour atteindre les quarts de finale. Gustavsson risque-t-il d’aligner le même onze de départ fatiguant qui s’est montré prometteur contre la Suède et a obtenu des résultats contre la Nouvelle-Zélande ? Ou tourne-t-il avec des joueurs plus frais qui n’ont pas beaucoup regardé jusqu’à présent ce tournoi ?

Sam Kerr a marqué deux buts pour l’Australie mais s’est vu refuser un tour du chapeau sur penalty. Tim Clayton/Corbis via Getty Images

Une nuit pour les stars outsiders

L’Australie n’a pas été la seule nation à s’en sortir étonnamment bien lors de la deuxième journée face à des adversaires dont beaucoup s’attendaient à les dépasser ; il semble y avoir eu toute une ambiance émanant de tout le tournoi de football féminin. Peu de temps avant le coup d’envoi du match de l’Australie contre la Suède, le Chili a affronté les chevaux noirs du Canada dans le groupe E tandis que la Zambie – lors de sa toute première apparition olympique – a affronté la Chine dans le groupe F. Au fur et à mesure que le match contre l’Australie se déroulait, les résultats des deux matchs se sont poursuivis. pour faire un ping sur ma chronologie.

Le premier match, le Canada contre le Chili, ne semblait pas être grand-chose sur le papier, mais les Sud-Américains ont menacé de rendre les choses intéressantes. Alors qu’un tour du chapeau de Janine Beckie de chaque côté de la mi-temps a donné au Canada la victoire ultime, la Chilienne Karen Araya les a laissés deviner juste avant l’heure de jeu. Le Chili a également eu la malchance de ne pas en marquer un autre. Plus tard dans la soirée, une équipe britannique pleine de stars n’a pu remporter qu’une victoire 1-0 contre une équipe japonaise déterminée, tandis que les poids lourds européens des Pays-Bas, au moment de la rédaction de cet article, viennent de revenir à 3-3 après le Brésil. a pris une avance de 3-2.

Mais c’était le match Chine contre Zambie qui était vraiment un pour les âges. Le match s’est terminé 4-4, les deux équipes s’échangeant des coups au cours des 90 minutes. Un deuxième tour du chapeau consécutif pour la Zambie Barbara Banda, qui a marqué trois buts contre les Pays-Bas lors de la première journée et joue également dans son club de football en Chine, n’a été égalé que par un doublé contre le MVP chinois, Wang Shuang.

Aucune joueuse n’a jamais marqué plus de deux tours du chapeau dans l’histoire du tournoi olympique de football féminin, et maintenant il y en a deux qui sont potentiellement en lice. C’est sans doute l’un des effets secondaires les plus importants des Jeux olympiques pour les footballeuses : les joueuses de clubs, de ligues et de nations qui n’obtiennent pas la visibilité ou la plate-forme offerte à leurs collègues plus privilégiées ailleurs dans le monde peuvent totalement faire ou interrompre leur carrière en fonction de leurs performances au cours de ces trois semaines.

Nous sommes tous ici pour voir quelles nations sont au sommet du football féminin, mais il y a tout autant de valeur et d’intérêt dans les histoires qui se déroulent ailleurs dans la pyramide mondiale. Les stars de certaines équipes outsiders des Jeux en sont indéniablement une.