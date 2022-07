Kerley mène le balayage américain lors de la finale masculine du 100 m aux mondiaux d’athlétisme alors que De Grasse ne parvient pas à se qualifier

Dans l’endroit qu’ils appellent “TrackTown USA”, les sprinteurs américains ont balayé le podium samedi soir lors de la finale masculine du 100 mètres aux championnats du monde d’athlétisme.

Le Canadien Aaron Brown a terminé huitième en 10,07 secondes.

“Je m’en suis bien sorti et j’ai raté la transition. J’attends juste ma percée. Je vais continuer à y travailler. Ce championnat n’est pas terminé pour moi”, a déclaré Brown.

« Les gens me regardent comme un gars du 200 mètres, alors participer à cette finale est encourageant. C’est de bon augure pour ce que je peux faire au 200 m. Je m’attends à mieux.

Fred Kerley remporte l’or dans la finale masculine du 100 m alors que les États-Unis raflent le podium Aaron Brown, de Toronto, a terminé meilleur Canadien avec un temps de 10,07 dans la finale du 100 mètres aux Championnats du monde d’athlétisme.

Fred Kerley a été l’homme le plus rapide de la nuit à Eugene, Oregon, arrêtant le chronomètre en 9,86. Marvin Bracy a remporté l’argent en 9,88 et Trayvon Bromell a terminé troisième en 9,88 – une photo-finish a déterminé les deuxième et troisième.

C’est le premier balayage des États-Unis au 100 m masculin depuis les championnats du monde d’athlétisme de 1991 à Tokyo.

La foule s’est déchaînée alors que les trois Américains faisaient le tour de la piste après la course, avec des chants des États-Unis résonnant autour de Hayward Field lors d’une nuit idyllique pour la course.

Plus tôt dans la soirée, le sextuple médaillé olympique Andre De Grasse n’a pas réussi à se qualifier pour les demi-finales. De Grasse a terminé cinquième de sa demi-finale avec un temps de 10,21.

Brown, de Toronto, a terminé troisième de sa demi-finale, mais grâce à son meilleur temps de la saison de 10,06 secondes, il a pris la dernière place pour se qualifier pour la finale.

“C’est un honneur à chaque fois que je mets la feuille d’érable. C’est mon cinquième championnat du monde et c’est toujours excitant. Je chéris chaque instant”, a déclaré Brown.

“Celui-ci dont je suis particulièrement fier avec mon fils maintenant.”

Brown portera maintenant son attention sur l’épreuve du 200 m qui aura lieu la semaine prochaine aux championnats du monde.

“Continuez à vous améliorer. Je suis à la poursuite de ce podium. Je crois que je peux y arriver. La mouture ne s’arrête jamais”, a-t-il déclaré. “Plus de carburant pour le feu.”

Le Canadien Aaron Brown termine 8e de la finale du 100 m masculin Aaron Brown, de Toronto, a terminé 8e après avoir couru 10,07 dans la finale masculine du 100 mètres aux Championnats du monde d’athlétisme.

“Je ne l’ai pas eu aujourd’hui”

De Grasse, qui est le champion olympique en titre du 200 m, pourrait ne pas être en mesure de participer à l’épreuve.

L’homme de 27 ans de Markham, en Ontario, souffrait d’un certain nombre de symptômes alors qu’il se remettait d’un test positif pour COVID-19 il y a à peine deux semaines, y compris un essoufflement.

Cela l’a forcé à manquer les championnats nationaux à Langley, en Colombie-Britannique

“Je ne l’ai pas eu aujourd’hui. [I’m] reconnaissant d’être de retour ici devant cette foule incroyable, ma famille et mes amis. C’est d’accord. Ce fut une saison difficile. Je vais le prendre. J’ai atteint les demi-finales”, a déclaré De Grasse à CBC Sports.

Le Canadien Andre De Grasse ne parvient pas à se qualifier pour la finale du 100 m masculin aux Championnats du monde d’athlétisme Andre De Grasse, de Markham, en Ontario, a couru un temps de 10,21 dans sa demi-finale du 100 mètres, manquant de se qualifier pour la finale.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait suffisamment de temps pour récupérer avant le 200 m masculin, pour défendre sa médaille d’or olympique, De Grasse avait certainement l’air de ne rien faire.

“Je ne sais pas. Nous verrons. Après cette performance, cela n’en a pas l’air, mais nous verrons ce qui se passera. [I’ll] parlez à mon entraîneur et partez de là”, a déclaré De Grasse.

Cependant, il semble qu’il envisage toujours de participer au relais 4x100m masculin à la fin des championnats du monde.

“Je ne veux certainement pas laisser tomber mon équipe. Je serai là pour eux”, a-t-il déclaré.

La remarquable séquence de médailles de De Grasse touche à sa fin – remontant à ses débuts aux championnats du monde en 2015 où il a remporté le bronze au 100 m. De Grasse a participé à sept épreuves individuelles aux championnats du monde ou aux Jeux olympiques et a atteint le podium dans chacune d’entre elles.

