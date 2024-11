Keri Russell pense au vice-président de « The Diplomat » et à la vraie vie

Cet article contient des spoilers sur Saison 2 finale de « Le Diplomate » sur Netflix.

Dans « The Diplomat », Keri Russell incarne une diplomate de carrière qui se prépare secrètement à assumer le rôle de vice-président – ​​sans avoir à conquérir un électorat. Dans la vraie vie, une semaine avant le jour des élections, Russell vient de rentrer chez elle à Brooklyn après avoir voté pour que la vice-présidente Kamala Harris soit élue. élu le prochain président américain.

«C’est émouvant», dit-elle lors d’un appel vidéo, son autocollant «J’ai voté» visible en haut à droite de son sweat-shirt de couleur crème. « C’est tellement cool d’être aux côtés de tous les membres de votre communauté, de tous âges et de tous horizons. Et avoir la chance d’élire éventuellement la première femme noire présidente, c’est f— génial.

Le temps nous dira si cela se concrétisera. Mais dans « The Diplomat », une femme vice-présidente est bel et bien devenue présidente.

La première saison a présenté Kate Wyler de Russell en tant qu’officier chevronné du service extérieur qui a pour objectif d’occuper un poste en Afghanistan mais est enrôlée à contrecœur par la Maison Blanche pour devenir ambassadrice des États-Unis au Royaume-Uni afin de la préparer tranquillement à devenir vice-présidente. président.

La nouvelle saison, désormais en streaming, présente Kate face à la femme qu’elle a été chargée d’expulser, la vice-présidente Grace Penn, interprétée par Allison Janney. Tout comme Kate s’était réchauffée à l’idée d’assumer ce poste – après avoir appris les accords douteux du vice-président sur les affaires étrangères – le plan devient sans objet dans les dernières minutes de la saison, lorsque le président décède. Pour compliquer les choses, le président est décédé alors qu’il était informé des pratiques du vice-président par Hal Wyler (Rufus Sewell), le mari de Kate et un diplomate chevronné respecté.

Russell a parlé avec le Times de ce que la finale prépare pour la saison 3, actuellement en production, du transfert idiot que Janney a donné à Russell avant une scène et de ce que c’était que de travailler sur la saison à venir à l’approche des élections.

Keri Russell dans le rôle de Kate Wyler, au centre, dans une scène de la saison 2 de « The Diplomat ». (Netflix)

Commençons par cette fin : Grace Penn est présidente. Il a semblé, à différents moments, que les choses auraient pu se passer différemment. Quand avez-vous su que Grace finirait au sommet et quelle a été votre réaction ?

Je n’étais pas au courant de cette chute de micro jusqu’à ce que je le lise, soit probablement un mois avant le début du tournage. [the episode]. La façon dont Debora, notre scénariste et la production ont fait, c’est que tout le monde a pu lire le tout dernier épisode, mais tout le monde, à l’exception de moi et peut-être de Rufus, a fait expurger cette dernière page pour ne pas le savoir. Ce n’est qu’à la lecture que tout le monde a appris que Grace Penn était présidente des États-Unis. C’est la bonne version du plaisir juteux.

Il te reste ces secondes, « Oh mon Dieu, il est mort [the president]et cette dame est présidente. Cela change tout. J’adore ce que Debora explore dans ses écrits parce que Kate a toutes ces opinions sur ce vice-président et les mauvaises choses qu’elle aurait pu faire ou dans lesquelles elle a été impliquée. Mais la vérité est qu’une fois qu’une personne est élue, votre travail consiste à le soutenir, et votre travail est de faire votre travail du mieux que vous pouvez, de représenter votre pays et de le garder aussi sûr et respectable que possible. C’est ce qu’ont fait tant de gens du Département d’État et du Service extérieur pendant toutes ces années Trump. En fait, ils ont travaillé plus dur ces années-là parce qu’ils savaient qu’ils devaient tout maintenir à flot. Et donc c’est drôle, cette chose arrive [on the show]et cela met tout en place d’une manière différente. Les alliances changent.

À l’image du personnage qu’elle incarne, Allison Janney est une femme formidable. Elle apparaît dans les deux derniers épisodes de la saison et vous partagez un certain nombre de scènes incroyables où elle, en tant que Grace, met habilement votre personnage en place. Comment se porte Allison en tant que partenaire de scène ?

Nous faisons constamment des blagues les uns avec les autres. Nous tournions quelque chose pour la saison 3, et nous avions fait des tours et des tours de trucs liés aux conséquences de la finale, c’est de la folie, argumenter sur tous ces points et s’assurer que les choses se passent. Tout va très vite et il y a beaucoup de monde dans la salle, c’est épuisant. Juste avant qu’ils ne commencent à rouler, elle s’approche de moi et me met quelque chose dans la main alors que nous sommes sur le point de sortir. [for the scene] et c’était ce truc de collants et de chaussettes en boule et en sueur qu’elle portait. Elle vient de me le donner, genre « Tiens ». Puis le réalisateur crie « Action ! » C’est qui elle est. Elle est amusante. Il est impossible de ne pas l’aimer.

Comment voyez-vous Kate à la fin ? Est-elle quelqu’un dans une position affaiblie ou quelqu’un prêt à accéder au pouvoir ?

C’est intéressant. Elle a plusieurs choses à faire. Je pense que Kate est vraiment douée en cas de crise. Kate n’est pas nécessairement bonne sur scène, mais je pense qu’elle est d’une très bonne aide. Elle sait rallier les troupes, mettre tout le monde en rang, faire en sorte que les choses se réalisent et organiser les bonnes réunions. D’une certaine manière, cela est de bon augure pour elle. Cette situation la remet en mode travail, en mode accompagnement. Elle doit également faire face à ce que son mari a fait. Et qu’est-ce qui se passe. C’est une bonne chose qu’il soit mignon parce qu’il n’est qu’un démarreur à problèmes. Il est impliqué dans tout cela maintenant d’une manière folle et intégrale, donc ils vont devoir nettoyer ce gâchis.

L’écriture de la deuxième saison a eu lieu avant la double grève hollywoodienne de 2023, mais il y a des chevauchements avec ce qui se passe actuellement, qu’il s’agisse de la pression d’une personne en poste pour qu’elle démissionne pour le bien du pays, de la possibilité d’une femme présidente, la résurgence de la Russie.

J’étais inquiet quand, politiquement, tout a commencé à bouger. Je me suis dit : « Oh non, tout le monde va penser que nous avons copié la vie. » Surtout quand les trucs de Kamala ont commencé à arriver [and she became the Democratic nominee]. J’ai envoyé un texto à Debora et j’ai dit : « Êtes-vous une sorcière médium ? Ce qui se passe? » J’espère que les gens savent que Debora a écrit ceci il y a si longtemps.

Dans la saison 2, Kate Wyler (Keri Russell), à gauche, avait accepté l’idée de devenir vice-présidente, seulement pour que Grace Penn (Allison Janney) assume finalement le rôle. (Netflix)

Kate est peut-être bonne en cas de crise, mais elle a également fait de mauvais choix en essayant de gérer la situation qui se déroule ; elle ne sait pas à qui faire confiance ou fait parfois trop confiance aux mauvaises personnes et les conséquences graves qui peuvent en découler lui pèsent lourdement. Qu’est-ce qui vous a intrigué dans la façon dont elle lutte avec l’aspect moral du travail et pour obtenir certains résultats, parfois il nécessite de franchir une ligne ?

Il est très facile de s’asseoir et de juger ceux qui ont fait des choix, mais il faut que quelqu’un soit aux commandes et fasse les choix ; ils vont se tromper parfois. Je prends tout le temps de mauvaises décisions en tant que maman. Je fais de mon mieux, mais quand vous êtes en charge de personnes et que vous êtes à ce niveau, vous allez faire des erreurs, et parfois cela implique la vie des gens et c’est dévastateur. Les fluctuations sont tout simplement plus importantes pour les personnes qui travaillent dans ces domaines et qui occupent des emplois vraiment importants qui changent le monde. Je pense que la question du pouvoir est intéressante. Je pense que cela attire tout le monde, en fin de compte. Vous pouvez dire que vous n’en voulez pas, mais c’est attrayant. Cela fait du bien quand les gens disent : « Vous êtes génial, nous vous voulons, nous nous soucions tous de ce que vous pensez. » Cela l’attire un tout petit peu.

Après la finale, on ne sait pas exactement ce que l’ascension de Grace signifie pour Kate et le rôle de vice-présidente. Mais comment la série vous a-t-elle fait réfléchir sur les devoirs et l’importance de ce poste, souvent mal compris ou négligé ? Avez-vous réfléchi différemment ou êtes-vous devenu plus intéressé par ce qui est exactement attendu d’un vice-président ?

Absolument. J’écoute toutes les interviews d’Ezra Klein [and] discussion longue sur ce que font les vice-présidents. Il y a longtemps, lorsque nous tournions la saison 2, il y a une conversation assez décorative et épicée dans une scène au dîner où Hal utilise un langage assez dur à propos du vice-président qui est tiré de la vraie vie. Que [was said] à propos de Kamala – vérifiez mes faits avec Debora. C’est un travail ingrat. C’est en quelque sorte ce que vous en faites. Je pense que Biden était un très bon vice-président parce qu’il avait beaucoup de connaissances sur le Sénat et les affaires étrangères, et qu’il pouvait se consacrer à un travail très important. Il pourrait faire en sorte que ce travail lui convienne, mais c’est une position difficile. Et c’est difficile d’être une femme – les gens veulent que tu sois tellement de choses. Nous n’en sommes toujours pas là.

Kate se demande si elle devrait rester dans son mariage avec Hal, mais s’appuie sur lui pour manœuvrer à travers le complexe.ité de la position dans laquelle elle se trouve. Au milieu du drame des affaires étrangères dans lequel ils naviguent, il y a des moments très domestiques – Kate l’aidant à enlever ses chaussures après avoir eu cette énorme bagarre ou le calmant de son attaque de panique. Est-il digne de confiance ou est-il prêt à faire passer son travail ou son ambition avant elle ?

Hal aime Kate, peut-être même plus que Kate n’aime Hal. Il est vraiment son plus grand fan. Il ferait n’importe quoi pour elle. Je ne pense pas qu’il réfléchirait un jour à sa propre ambition devant elle. Mais il va très vite et il ne réfléchit pas comme ça. Je ne pense pas du tout qu’il soit calculé comme ça, mais il fait des choix audacieux, et parfois ça arrive, comme s’il appelle le président et ça lui fait une crise cardiaque. Il n’y réfléchit tout simplement pas. Je ne pense pas qu’il penserait un jour à se mettre avant elle, mais parfois ça ressemble à ça. Kate a confiance en lui, mais elle sait aussi qu’il se met tout le temps en travers de sa propre voie.

Keri Russell à propos de la relation entre Kate et Hal (Rufus Sewell) : « Il est vraiment son plus grand fan. Il ferait n’importe quoi pour elle. Je ne pense pas qu’il réfléchirait un jour à sa propre ambition devant elle. « (Netflix)

Dans quelle mesure comprenez-vous ce monde ? Vous sentez-vous plus attentif à l’actualité géopolitique ou y réfléchissez-vous sous un angle différent ?

Nous allons tourner une scène parlant de l’intrigue de celui qui a fait exploser le navire ou autre et je reviens toujours à Debora : « Attendez, à notre avis, qui a encore fait ça ? » Ce qui m’intéresse vraiment maintenant, en lisant les informations ou en écoutant un représentant du gouvernement parler, c’est de lire entre les lignes. C’est très clair pour moi maintenant : « Oh, ils disent cette chose très vaniteuse, mais c’est un signal pour ce pays d’y mettre fin. » Ou ce qu’ils ne disent pas est parfois le message le plus fort. Tout cela devient vraiment intéressant ces dernières semaines. La corde raide qu’il faut marcher, d’où la raison pour laquelle nous avons besoin de certaines personnes qui dirigent notre pays et ne tirent pas à la hanche.

Il y a un moment dans la finale où quelqu’un dit que la démocratie se démode. Cela ne semble plus aussi hyperbolique dans le monde réel. Comment exploiter cela lorsque vous êtes dans le monde imaginaire de « The Diplomat », sur le tournage de la troisième saison, à l’approche des élections ?

Il est facile d’y penser parce que c’est ce qui se passe. Le Département d’État, notre armée de paix et de représentation à travers le monde, est notre représentation. Quelque chose dont Debora parlait hier soir lors de notre première : la question du Moyen-Orient sera résolue par les diplomates présents dans cette salle. C’est qui aide à négocier ces accords. Ce sont ces gens-là, sur le terrain, qui négocient avec les deux parties. Ce qui se passe en Ukraine sera résolu, négocié et résolu par les diplomates. Donc ces gens, quelle que soit notre politique, peu importe qui remporte une certaine élection, ces gens sont toujours là, sur le terrain, tous les jours. Peu importe qui gagne ou perd, ils doivent quand même faire leur travail. Ils méritent tout le soutien que nous avons, toutes les distinctions. Ils accomplissent un travail tellement important dans le monde. C’est incroyable de représenter n’importe quel aspect de leur vie parce que ce qu’ils font est incroyable.