Keri Russell et Rufus Sewell sur le besoin compliqué de Kate de « protéger » Hal

Après le cliffhanger choquant qui a mis fin à la première saison de Le diplomateavec Keri Russell et Rufus Sewell, nous avons été soulagés d’apprendre que Hal (Sewell) a survécu à l’explosion d’une voiture piégée à Londres, même si ce n’était pas le cas pour tout le monde. La saison 2 de la série nominée aux Emmy se poursuit avec Kate (Russell), l’ambassadrice des États-Unis au Royaume-Uni, qui non seulement a découvert la vérité sur ce qui s’est passé lors des attentats du navire de guerre et de la voiture piégée, mais elle le fait également avec son mari qui gère un examen médical. vulnérabilité et traumatisme liés à l’explosion.

Le diplomatede la showrunner Debora Cahn, continue d’être intelligent et passionnant sur tous les fronts. Des tensions politiques saisissantes à l’évolution de la relation entre Kate et Hal, et tout le reste, la deuxième saison de la série semble encore plus énergique que la première et ne perd jamais de vue l’humanité derrière tous ses personnages.

Pour Cahn, commencer la saison juste après l’explosion et évaluer le chagrin et le traumatisme tout au long était spécifiquement lié à ce à quoi les personnes occupant ces postes étaient confrontées dans la vie réelle. La série dépeint ces moments de manière authentique dans le contexte de cette histoire fictive.

« Nous avons parlé à beaucoup de gens qui font ce genre de travail pour de vrai, et cela arrive », a déclaré Cahn. Yahoo Canada. « Cela arrive lorsque vous travaillez au Moyen-Orient et cela arrive lorsque vous travaillez à Paris, … c’est une partie réaliste du travail, comme je pense que ce n’est pas le cas pour beaucoup d’autres personnes. «

« Donc, j’avais l’impression que ce serait une échappatoire de ne pas faire ça. … Dans mon expérience du traumatisme et du chagrin, vous y faites face dans des moments où vous ne pensez pas que vous le ferez. Vous êtes en quelque sorte prêt pour cela. à l’hôpital et vous êtes prêt pour les funérailles, mais vous n’êtes pas prêt pour cette réunion de mardi, et c’est à ce moment-là que cela apparaît, et c’est à ce moment-là que cela vous coupe en quelque sorte les jambes.

Dans la saison 1, nous avons vu la tension croissante entre Hal et Kate. Surtout après que Hal ait été mis à l’écart après avoir qualifié le secrétaire d’État de criminel de guerre, au moment même où Kate prend son poste d’ambassadrice au Royaume-Uni, et il a été particulièrement explicite sur la façon dont Kate devrait faire son travail. Mais la dynamique est différente après l’explosion, lorsqu’il a davantage besoin de Kate, même pour enlever ses chaussures, et il n’est pas particulièrement à l’aise dans cette position.

« En tant qu’acteur, c’est merveilleux d’avoir à affronter ces problèmes », a déclaré Sewell. « Vous voulez que les choses tournent mal. Vous voulez des difficultés et son incapacité physique en était une si grande partie. » [this] saison, et cela m’a demandé beaucoup de réflexion, et sa lente récupération, son besoin d’elle et ce que cela a amené entre eux. Sa vulnérabilité, son besoin de le protéger, mettent apparemment toutes les autres préoccupations de côté pendant un moment, mais cela ne fait pas disparaître les choses. »

« Et voici ce qui peut arriver. Quelqu’un est soudainement blessé et vous vous précipitez vers lui. Cela ne fait pas disparaître toutes les choses qui se sont produites dans votre vie, mais cela donne l’impression que c’est le cas pendant un instant. Il y a donc un un changement immédiat dans leur relation, mais ils sont toujours là, mais il a besoin d’elle et ces choses peuvent susciter de bonnes et de mauvaises choses. Cela peut amener quelqu’un vers vous, mais cela peut aussi apporter un élément de pitié, d’embarras, de honte et de honte. ressentiment des deux côtés, c’est donc agréable et compliqué.

(De gauche à droite) Rufus Sewell dans le rôle de Hal Wyler, Keri Russell dans le rôle de Kate Wyler dans l’épisode 206 de The Diplomat (Netflix)

Pour Kate, il y a ce sentiment tout au long de la saison qu’elle comprend Hal différemment de la saison 1, avec les enjeux de son travail bien plus élevés que ce qu’elle avait prévu auparavant.

« Non seulement comprendre quel était le point de vue de Hal en tant que leader, … et quand les choses ont mal tourné et tous les jugements précédents de Kate à son égard, comprendre cela, mais aussi demander aux personnes dont vous êtes responsable de commencer maintenant à remettre en question. [you] », a déclaré Russell. « Comme le personnage de Stuart, avoir des gens qui vous tiennent vraiment à cœur, que vous respectez et que vous voulez vous respecter, qu’ils vous interrogent ou vous jugent est difficile. »

« C’est comme ça quand tu es le patron. Tu dois laisser tomber les gens, tu dois faire des erreurs. Tu es le leader, tu es la maman, et tout le monde est parfois en colère contre maman, et c’est un peu ce que ça fait. » est. »

(De gauche à droite) Keri Russell dans le rôle de Kate Wyler, Ato Essandoh dans le rôle de Stuart Hayford dans l’épisode 202 de The Diplomat (Netflix)

« Je pense que beaucoup de gens qui font ce travail sont très idéalistes »

Alors que les téléspectateurs parcourent la saison de six épisodes, l’un des personnages qui nous a époustouflés dans la saison 2 était Stuart, joué par le brillant Ato Essandoh, chef de mission adjoint de l’ambassade du Royaume-Uni. Le fait d’être également pris dans l’explosion d’une voiture piégée a un impact sur la façon dont il travaille en étroite collaboration avec Kate, mais ce qui est particulièrement frappant, c’est la façon dont il continue de travailler pour faire respecter la démocratie au mieux de ses capacités.

« C’est un acteur incroyable, donc c’était génial de pouvoir emmener le personnage dans ce genre de voyage et de savoir qu’il allait tout manger vivant d’une manière vraiment excitante », a déclaré Cahn. « Il y a une dynamique de changement de perspective qui se produit, c’est-à-dire que Kate craint de devenir Hal et que Stuart traverse en quelque sorte la perte d’innocence que Kate a vécue plus tôt dans sa carrière. »

« Je pense que beaucoup de gens qui font ce travail sont idéalistes et optimistes, et se consacrent à la protection de la démocratie d’une manière vraiment authentique. Et beaucoup d’entre eux sont capables de le conserver tout au long de leur carrière. Et puis, souvent, ils sont confrontés à de véritables crises de foi et de confiance en eux-mêmes, en ceux qui les entourent et en leur propre gouvernement. Regarder quelqu’un traverser cela, je pense, est un élément très important d’un regard honnête sur ce qui se passe. c’est comme être dans ce monde.