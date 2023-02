Keri Hilson ‘Pretty Girls Rocks’ La soirée de la fierté des Hawks d’Atlanta

Une chanteuse d’ATL a représenté l’équipe locale jeudi lors d’une performance dans l’arène lors d’un match de basket.

Keri Hilson a apporté son “Energy” et ses succès à la Statefarm Arena d’Atlanta pour la soirée annuelle Pride Night des Hawks célébrant la communauté LGBTQIA+ de la ville.

L’étourdissante et alliée a interprété ses morceaux «Pretty Girl Rock» et «Knock You Down» devant une foule inclusive et bondée qui grouillait d’excitation en regardant et en chantant avec enthousiasme.

Avant de frapper la mi-temps, Hilson a révélé à BOSSIP sa définition d’être “fidèle à Atlanta”, une phrase qui est la devise de longue date des Hawks.

“Être fidèle à Atlanta signifie simplement toujours résider ici, rester d’où vous venez, représenter d’où vous venez, peu importe où vous êtes dans le monde”, a déclaré Hilson. « Redonner aux communautés d’où vous venez, c’est ce qu’être fidèle à Atlanta est pour moi.

“SP. Keri Baby” a également expliqué à BOSSIP ce que cela signifiait d’avoir le soutien de la communauté LGBTQIA+ qui a assisté au match de jeudi non seulement pour voir les Hawks remporter une victoire contre les Phoenix Suns, mais aussi pour la voir à la mi-temps.

“Cela signifie tout, j’espère que je peux sentir leur énergie”, a déclaré Hilson. “J’espère qu’il n’y a pas que les fans de sport ici ce soir, les détenteurs d’abonnements – c’est génial, nous aimons les détenteurs d’abonnements, en particulier le soutien de l’équipe à domicile, mais j’espère vraiment que je peux ressentir et ressentir la supposition et l’amour parce que c’est vraiment difficile de jouer dans un écho l’arène, avoir cette énergie signifierait tout pour moi. Bravo à la communauté LGBTQ ! »

Les réflexions de Keri sur la soirée Atlanta Hawks Pride ont été reprises par Camye Mackey, vice-président exécutif et directeur des ressources humaines, de la diversité et de l’inclusion pour le Hawks and State Farm Arena.

“C’est une si grande soirée pour nous en tant qu’organisation”, a déclaré Mackey à propos de Pride Night présentée par Your Atlanta Area BMW Centers. « Nous sommes des alliés et nous voulons que notre communauté sache que nous sommes des alliés de la communauté LGBTQIA+. Nous savons que l’amour, l’alliance, la solidarité et le désir de chacun de vivre une expérience formidable lorsque nous créons des moments magiques sont importants et nous voulons que chacun sache qu’il appartient à n’importe quel endroit de notre arène.

Mackey a également déclaré à BOSSIP que les Atlanta Hawks ont une liste passionnante de matchs à domicile à venir, notamment la soirée HBCU en février et un match spécial en mars pour marquer le Mois de l’histoire des femmes.

Que pensez-vous du fait que Mme Keri Baby reste fidèle à Atlanta pour la soirée Pride Night 2023 des Hawks ?