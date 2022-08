Keremeos Creek Wildfire couvre maintenant plus de 5 950 hectares

Alors que le feu de forêt de Keremeos Creek continue de brûler, plus de 500 propriétés ont été forcées d’évacuer, et beaucoup ont trouvé du soutien à Penticton.

Le feu s’est étendu à plus de 5 903 hectares, avec une croissance minimale pendant la nuit et le feu est toujours du côté nord d’Olalla Creek et de Sheep Creek Road.

Des vents violents ont rendu l’incendie plus actif jeudi, entraînant des alertes et des ordres d’évacuation supplémentaires du district régional d’Okanagan Similkameen cette nuit-là. L’épaisse fumée cause également des difficultés à utiliser les ressources d’air sur le feu.

Jusqu’à présent, en face des deux zones électorales du RDOS qui ont été touchées et du village de Keremeos, il y a 1 050 propriétés en alerte d’évacuation.

Entre les circonscriptions électorales G et I du RDOS, 547 propriétés ont reçu l’ordre d’évacuer.

Depuis le début de l’incendie de forêt, plus de 200 personnes évacuées ont reçu de l’aide au centre d’accueil de Penticton à l’école secondaire Princess Margaret.

Au total, il y a eu 361 inscriptions en date du 4 août à 23 h auprès des services de soutien d’urgence, qui suivent les familles et non les individus.

L’autoroute 3A est toujours fermée depuis la jonction avec l’autoroute 97 à Kaleden jusqu’à Keremeos en raison de l’incendie.

Pour les personnes qui ont été évacuées ou qui le seront à l’avenir, plusieurs ressources sont disponibles, dont le centre d’accueil de Penticton :

• Les services d’assistance d’urgence (ESS) peuvent être contactés par téléphone au 250-328-8749

• Evacuee Registration & Assistance (ERA) peut être contacté en ligne à ess.gov.bc.ca

• Si vous avez besoin d’aide pour le transport, vous pouvez appeler le 250-490-4225

• Si vous avez des animaux qui ont besoin d’aide, vous pouvez contacter ALERT (Animal Lifeline Emergency Response Team) au 250-809-7152

Le RDOS rappelle également aux résidents qu’il n’est pas trop tard pour réduire les risques de dommages en rendant les propriétés FireSmart.

Une forte consommation d’eau peut également avoir un impact négatif sur les petits systèmes d’eau et pourrait entraver les efforts de lutte contre les incendies et les résidents sont priés de ne pas laisser les gicleurs fonctionner.

