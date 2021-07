Kerala’s Village Food Channel a créé une sucette de 25 kg et oui, c’est comestible

Il n’y a pas de pénurie sur Internet pour les vidéos culinaires originales. Les utilisateurs de médias sociaux tombent souvent sur diverses recettes ou merveilles dans cette catégorie. Une autre vidéo étonnante d’une chaîne alimentaire populaire appelée « Village Food Channel » devient virale. Firoz Chuttipara, le créateur de la chaîne, a créé la plus grosse sucette du monde qui, selon lui, pèse 25 kg. Le clip de 9,48 minutes montre le processus de cet exploit. La vidéo a reçu plus d’un million de vues en trois jours de mise en ligne. Lui et son partenaire sont vus en train de fabriquer cet énorme bonbon avec un équipement de base dans un endroit extérieur.

La vidéo les montre en train d’utiliser un grand ustensile pour faire bouillir d’énormes quantités de sucre et d’eau. On les voit alors y ajouter certaines saveurs et couleurs. Le mélange est mis dans un pot en terre pour le façonner. Le duo casse ensuite le pot après y avoir ajouté un gros bâton. Ils ont également goûté la friandise sucrée en en cassant une partie.

Regardez la vidéo ici :

Ce n’est pas la première fois que Chuttipara essaie quelque chose de différent. Il est connu pour expérimenter en utilisant d’énormes quantités d’ingrédients. Auparavant, le vlogger culinaire avait mis en ligne une vidéo de fabrication de la « plus grande glace ». Il pesait 50 kg selon le canal. Il a également partagé une vidéo de la cuisson de « 5 kg d’alevins de poisson aux herbes ». Une autre de ses œuvres comprend une recette à base de 500 kg de légumes. La chaîne se vante d’avoir plus de 4,9 millions d’abonnés.

Plus tôt, les amateurs de cuisine ont eu l’occasion de voir une vue rare du plus grand rouleau de poulet aux œufs du monde. Aussi appelé Kathi roll, c’est l’un des favoris populaires du côté de la rue à Kolkata. Un restaurant de la ville nommé Chef Alladin a fait ce gros pain. Il est en vente ici uniquement pour Rs 349. Internet ne peut jamais cesser d’être émerveillé par les histoires culinaires créatives.

