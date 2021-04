Les mariages au milieu du coronavirus sont devenus plus créatifs et sans parler de distanciation sociale, mais la pandémie ne montrant aucun signe de recul très bientôt, les couples ont franchi le pas au milieu de toutes les restrictions. Un couple d’Alappuzha, au Kerala, s’est marié dans un hôpital gouvernemental où la mariée portait un kit EPI au lieu de son sari de mariée et d’autres parures parce que le marié avait été admis pour être positif à la maladie.

Abhirami portait le kit EPI pour se marier à Sarathmon S car les familles des deux côtés ne souhaitaient pas manquer le mariage de bon augure «muhurtham». À un moment où il y a eu une augmentation constante des cas de Covid-19 dans l’État du sud, le couple a décidé de ne pas retarder davantage le mariage et de le mener en tenant compte des précautions nécessaires. Assisté par la mère du marié, qui est également infectée par un covid et admise à la faculté de médecine Alappuzha Vandanam avec son fils et un autre parent de la mariée, le mariage a été célébré de manière traditionnelle. Le marié a attaché le «thali», le sutra mangal, et lui a remis une guirlande de tulsi pour commémorer l’occasion, a rapporté l’agence de presse ANI.

Kerala: Un couple a fait des nœuds à l’université médicale et à l’hôpital d’Alappuzha aujourd’hui, la mariée portant un kit EPI comme le marié est #COVID-19[FEMININE positif. Le mariage a eu lieu à l’hôpital avec la permission du receveur du district. pic.twitter.com/2IdsRDvcHZ– ANI (@ANI) 25 avril 2021

La mariée de 23 ans et son marié avaient demandé la permission des autorités et avaient reçu la même chose après que le marié Sarathmon, qui travaille dans la région du Golfe, a été admis à l’hôpital avec sa mère Jijimol après avoir été testés positifs pour le virus. L’annonce de mariage a été corrigée il y a un an et bien que le marié ait été mis en quarantaine après être descendu du golfe, lui et sa mère ont développé des complications respiratoires au milieu de la semaine dernière. Leurs rapports se sont révélés positifs pour le coronavirus et ont d’abord été admis dans un hôpital privé de Thathampally et plus tard dans le service COVID de la faculté de médecine.

Les familles, qui ne voulaient pas passer à côté du muhurtam de bon augure, se sont alors adressées aux autorités pour obtenir l’autorisation de se marier à l’hôpital lui-même. Le collecteur du district et les autorités hospitalières l’ont accepté tant que les protocoles Covid-19 seraient suivis. En tant que telle, la mariée portait un kit EPI et un seul de ses proches a assisté au mariage. Abhirami est ensuite retournée chez son oncle tandis que Sarathmon restait à l’hôpital pour que son traitement se termine. Le couple se retrouvera après que le marié et sa mère deviennent négatifs pour Covid.

Dans un incident similaire, un couple de Bara, au Rajasthan, s’était également marié dans un centre de soins Covid après que leurs plans de mariage élaborés aient mal tourné en raison de la mariée testée positive pour le coronavirus l’année dernière.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici