Kerala Startup développe un nouveau dispositif de biocapteur pour diagnostiquer les morsures de serpent

En Inde, chaque année, environ 50 000 personnes meurent de morsures de serpent, soit plus de la moitié du nombre de personnes qui meurent de morsures de serpent dans le monde. Selon l’Organisation mondiale de la santé, l’empoisonnement par morsure de serpent est une « maladie tropicale négligée ». Les experts disent que parce qu’il s’agit d’une « maladie du pauvre », son traitement n’attire pas l’attention, ce qui entraîne des approches thérapeutiques inefficaces, provoquant de graves effets secondaires chez les patients.

Dans l’une des approches de traitement lorsque l’espèce du serpent qui a mordu le patient n’est pas connue, un antivenin polyvalent – fabriqué à partir du mélange de venins de plusieurs espèces de serpents endémiques de la région – est injecté au patient. Ce traitement à haut risque a des effets secondaires graves, mais d’un autre côté, connaître l’espèce du serpent à partir de la morsure n’est souvent pas possible. Aujourd’hui, une startup basée à Thiruvananthapuram a développé un dispositif de biocapteur qui peut diagnostiquer le sang du patient et indiquer l’espèce du serpent et l’état d’envenimation. Les biocapteurs du dispositif de type glucomètre « V-sens » détectent trois choses : si la morsure de serpent est venimeuse, l’espèce du serpent et la quantité de venin dans le sang.

Selon Dileepkumar R, fondateur et PDG de la startup, la nouvelle technique vise à remplacer l’ancienne technique polyvalente par une technique monovalente, qui réduira efficacement les effets secondaires graves. La stratégie polyvalente « est contre-productive car le patient est exposé à trois autres anti-venin qui sont totalement inutiles, entraînant des complications et des effets secondaires », a déclaré Dileepkumar à Indian Express.

La nouvelle technique a été développée par Anaswara Krishnan S, Dileepkumar et d’autres chercheurs de la startup incubée au Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology à Thiruvananthapuram. Outre le dispositif de diagnostic, la startup travaille également au développement d’un kit rapide pour les morsures de serpent.

La startup est également connue pour avoir développé une application mobile « Snake Hub » pour sensibiliser les masses aux morsures de serpent. L’application fournit une gamme d’informations allant de la biologie des serpents à la façon d’identifier les morsures de serpent et de fournir les premiers soins aux victimes de morsures de serpent.

