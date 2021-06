A Keralite a été honoré par le gouvernement britannique avec le UK ‘Points of Light’ Award, reconnaissant ses efforts caritatifs de secours Covid. Prabhu Natarajan, 34 ans, et sa famille ont déménagé à Banbury, au Royaume-Uni, en mars 2020, mais peu de temps après leur arrivée, une pandémie mondiale a pris le monde par surprise et nous a tous contraints à l’intérieur. Cependant, Natarajan a profité du confinement pour aider les autres, car les restrictions affectaient les perspectives d’emploi de nombreuses personnes. Déterminé à servir la communauté, Natarajan, avec son fils, s’habillait en super-héros, en père Noël ou en lapin de Pâques, et marchait dans les rues pour collecter des fonds pour des programmes caritatifs tout en livrant des paquets de nourriture à des centaines de personnes.

Au fur et à mesure que la nouvelle de son geste de compassion est sortie, plusieurs personnes se sont manifestées pour participer et, par conséquent, plus de 11 000 chocolats, friandises et autres produits alimentaires ont été livrés à des centaines de familles à travers Banbury.

Selon le responsable du bureau du Premier ministre britannique site Internet, Natarajan a également créé sa propre banque alimentaire en collectant et en livrant régulièrement des colis de nourriture aux personnes dans le besoin, et plus important encore, il a effectué ces livraisons déguisés en super-héros pour remonter le moral et a « distribué des milliers d’œufs donnés tout en étant déguisé en lapin de Pâques. «

Qualifié de « héros de la communauté de Banbury », Natarajan a été apprécié par le Premier ministre britannique Boris Johnson, dans une lettre personnelle, le remerciant pour son travail au cours de la dernière année qui a apporté des moments de bonheur aux familles de Banbury. La lettre a qualifié ses efforts de «réalisation stupéfiante», car il a effectué à lui seul plus de 11 000 livraisons et l’a qualifié de «vrai héros» pour ravir les enfants en s’habillant de costumes de super-héros.

Le 31 mai, le haut-commissaire adjoint de Bengaluru en Inde, Jeremy Pilmore-Bedford, a félicité Natarajan pour avoir reçu le prestigieux prix et a remercié le gouverneur du Kerala, Arif Mohammad Khan, d’avoir invité Natarajan et sa famille à Raj Bhavan.

Plus tôt en décembre 2020, Natarajan a été reconnu par la députée de Banbury, Victoria Prentis, comme un « héros méconnu du nord de l’Oxfordshire » pour son « altruisme et sa générosité pour avoir donné un véritable coup de pouce aux résidents pendant une année aussi difficile ». Elle a exprimé qu’elle attendait avec impatience de se rencontrer dans les semaines à venir et le remercie personnellement pour ses efforts.

