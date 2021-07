Kerala Man offre aux étudiants qui ont échoué aux examens de la classe 10 un séjour gratuit à Kodaikanal

Proposant un soutien moral aux jeunes étudiants qui ont échoué aux examens de classe 10 cette année, un entrepreneur malayali Sudheesh K, installé dans la célèbre station de montagne du Tamil Nadu, Kodaikanal, offre des installations touristiques gratuites aux enfants des collines. Partageant l’offre sur les réseaux sociaux, Sudeesh a déclaré qu’il souhaitait aider ces étudiants avec tout ce qu’il pouvait offrir en sa qualité, rapporte TNIE.

Les étudiants peuvent venir séjourner avec leurs parents dans les propriétés gérées par Sudeesh, qui possède The Hammock Homestays et d’autres propriétés dans les collines. Les étudiants peuvent rester deux jours et doivent fournir leur certificat SSLC qui montre qu’ils ont échoué à l’examen du secondaire.

« Depuis l’annonce des résultats de la classe 10, il y a eu beaucoup de partage de victoires dans les cercles sociaux. Ce que nous ne voyons souvent pas, c’est l’autre côté de cela. Il y a un segment qui est ostracisé et ridiculisé pour avoir échoué », a déclaré Sudhir à TNIE.

Sudheesh, originaire de Vadakara à Kozhikode qui vit à Kodaikanal depuis 2006 avec sa famille, a répété que les parents comparent souvent leurs enfants avec d’autres qui réussissent bien aux examens, ce qui rend plus difficile pour les enfants de faire face à leurs échecs. Cependant, au milieu du silence des collines, ces enfants pourraient trouver du réconfort et une pause dans leur vie stressante et aider à mieux faire face à ces situations.

L’offre est cependant valable jusqu’à fin juillet.

Suite à sa publication virale sur Facebook, le téléphone de Sudeesh n’a pas cessé de sonner et il a même reçu un appel d’un jeune, qui voulait réserver l’hébergement chez son père, qui a échoué à l’examen SSLC il y a des années.

S’adressant à The Hindu, Sudheesh a déclaré: «Il avait l’impression que l’offre était ouverte à quiconque avait déjà échoué à l’examen. J’ai dû le convaincre que cela me mettrait à la faillite. »

Le 14 juillet, le ministre de l’Éducation de l’État du Kerala, V Sivankutty, a déclaré le résultat DHSE Kerala SSLC ou classe 10. Plus de 4,2 lakh étudiants ont obtenu leurs résultats aujourd’hui et jusqu’à 99,47% des étudiants qui se sont présentés à l’examen l’ont effacé. Aux quelques étudiants qui n’ont pas pu passer les examens, le ministre de l’Éducation nationale a fait une déclaration motivante. Le ministre a déclaré : « Ceux qui, pour quelque raison que ce soit, n’ont pu se qualifier pour l’enseignement supérieur ne devraient pas être déçus. Ces examens sont là pour vous préparer et non pour vous tester. Si ce n’est pas maintenant, plus tard, mais la victoire sera de votre côté. » Des examens spéciaux seront organisés pour ces étudiants, cependant, les dates ne sont pas encore connues.

