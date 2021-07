Kerala Man crée un portrait typographique de la superstar Mammootty et entre dans le livre des records

Les superstars du cinéma commandent souvent beaucoup d’amour et d’adulation et certains des acteurs malayalam ne sont pas différents. L’acteur Mammootty a un public envieux et, en tant que tel, ses admirateurs l’ont souvent dessiné dans le cadre d’œuvres d’art. Dans une si belle œuvre d’art récente, un fan de Malappuram du Kerala nommé Arshad a obtenu une place dans le Livre des records d’Asie (ABR) et le Livre des records de l’Inde pour avoir réalisé un portrait typographique de la star. Il a reçu le titre de « Grand Maître » par ABR.

Le certificat indique que le portrait typographique a utilisé 407 noms de films mettant en vedette Mammootty. Les noms étaient écrits non seulement en malayalam mais aussi en tamoul, kannada, télougou et hindi.

« Je suis un grand fan de Mammootty, c’est pourquoi j’ai décidé de dessiner son portrait en utilisant 407 noms de ses films en cinq langues », a-t-il déclaré à ANI.

Kerala | Arshad, originaire de Malappuram entre dans le Asia Book of Records & India Book of Records pour avoir réalisé un portrait typographique de l’acteur indien Mammootty « Je suis un grand fan de Mammootty, c’est pourquoi j’ai décidé de dessiner son portrait en utilisant 407 noms de ses films en cinq langues, » il dit pic.twitter.com/QGtPiufsDL – ANI (@ANI) 22 juillet 2021

L’exploit d’Arshad a battu le précédent record de Sana S, 19 ans, également originaire du Kerala. Sana avait fait un portrait similaire de l’acteur et elle avait utilisé 331 noms de films dans le cadre de sa peinture et l’avait dessiné sur une feuille de format A3. Elle était également entrée dans le livre des records de l’Inde avec cette peinture.

Le certificat de Sana disait: « Elle a fait un beau portrait typographique monochrome de l’acteur malayalam sur une feuille de format A3 en utilisant 331 noms de films, comme confirmé le 4 mars 2021. »

Alors, qu’est-ce qu’un portrait typographique exactement ? C’est fondamentalement une forme d’art qui n’est pas créée en utilisant des chiffres mais des mots, des phrases ou des lettres et peut être n’importe quoi comme une peinture, une sculpture, une création numérique ou toute autre forme de créativité.

Les stars du Sud ont souvent inspiré de si belles œuvres d’art, notamment Mohanlal Viswanathan et Rajinikanth. Un fan de Mohanlal nommé Sooraj Santhosh de Kottayam a déjà dessiné un portrait de l’acteur en utilisant 346 noms de ses films. Il a également fait sa marque sur le livre des records de l’Inde avec cet exploit.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici