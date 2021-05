Kerala Jumbo écrase une balle dans le jeu de cricket, maintenant Michael Vaughan veut le réclamer pour l’Angleterre

Le cricket coule dans le sang des Indiens et il est presque impossible de trouver quelqu’un qui n’est pas fan du sport ou qui n’y a pas joué. Mais avez-vous déjà entendu parler d’un éléphant épris de cricket? Non seulement cela, ce défenseur particulier dont nous parlons est un frappeur très talentueux et peut sûrement frapper quelques balles hors du parc. Ne nous croyez pas? Attendez de regarder cette vidéo virale où le défenseur est vu jouer au cricket avec quelques hommes. La vidéo proviendrait de l’État méridional du Kerala.

Le clip a été partagé par plusieurs utilisateurs en ligne et a suscité des réactions furieuses sur Twitter. Il a obtenu plus de 22K likes et près de 5,5K retweets sur le site de microblogging.

L’ancien capitaine de l’équipe de cricket d’Angleterre, Michael Vaughan, a également réagi à cet éléphant impeccable au bâton.

Découvrez quelques-unes des autres réactions:

Manque de jeu de jambes décevant – praful depala (@prafdepala) 8 mai 2021

Juste une question. Qui a le travail de dire à cet éléphant qu’il est sorti et de lui enlever la chauve-souris. – Phil Taylor (Pas de pouvoir) (@ Phil48James) 9 mai 2021

Avec des arbres autour, il peut fabriquer une autre chauve-souris à tout moment – Shawan (@Shawan_speaks) 9 mai 2021

montre plus d’intention que Malan dans les t20. pourrait le remplacer. – Le Joker (@ Joker122018) 8 mai 2021

Et l’éléphant a l’air meilleur batteur que la plupart des batteurs anglais – SASW DAS (@Adhikary_Saswat) 8 mai 2021

Alors que beaucoup ne pouvaient s’empêcher d’admirer le talent de frappeur de ce défenseur, certains ont même souligné la possible cruauté envers les animaux impliquée dans la formation de cet éléphant.

Les éléphants ne font pas naturellement des cascades. C’est triste, ce n’est pas divertissant – BS91387 (@ BSB4BC) 8 mai 2021

Ce serait plus agréable de les voir dans leur environnement naturel que mon imo— Pingu (@ Pchada101) 8 mai 2021

Que pensez-vous de ces compétences au bâton de tusker?

En attendant, ce n’est pas la seule vidéo en ligne qui met en valeur le talent exceptionnel de cet animal géant. Les vidéos d’éléphants sont très populaires sur Internet et le clip précédent présentait un tusker groove sur une chanson populaire de Bollywood. Atusker nommé Lakshmi a été vu secouer sa jambe pour super frapper «Namo Namo Shankara» chanson de feu Sushant Singh Rajput, vedette de Kedarnath.

Lakshmi, qui appartenait au temple Kodyaka au Karnataka, avait des compétences en danse et un sens du rythme vraiment incroyables et la vidéo virale a été reçue avec beaucoup d’amour de la part des internautes.

En complément de Lakshmi pour les compétences en danse, l’un des utilisateurs avait écrit: «Woww, cet éléphant danse encore mieux que moi».

La vidéo a été partagée sur Instagram par une page nommée «kerala_elephants».

