Kerala, Inde. L’accusateur d’agression sexuelle portait des vêtements “provocateurs”, juge le juge

Le juge du tribunal de district de l’État du Kerala a fait ces commentaires la semaine dernière tout en accordant une caution anticipée à un homme de 74 ans accusé de harcèlement sexuel et d’agression, selon des documents judiciaires. Il n’avait pas été formellement inculpé.

Les photographies produites avec la demande de mise en liberté sous caution de l’homme montrent la femme vêtue de robes “sexuelles (sic) provocantes”, selon l’ordonnance du tribunal, ajoutant que, sur la base de la première impression du tribunal, sa plainte ne serait “pas … valable” contre l’accusé.

Il était également “impossible de croire” que l’homme handicapé puisse “pousser” la femme sur ses genoux et “presser sexuellement sa poitrine”, selon l’ordonnance du tribunal.

CNN a contacté l’avocat de l’homme, mais n’avait pas eu de réponse au moment de la publication.

La nouvelle a suscité l’indignation en Inde, où les femmes sont confrontées à une discrimination généralisée et les allégations d’agressions sexuelles sont souvent sous-déclarées en raison de l’absence de recours juridiques et d’un système judiciaire notoirement lent.

La présidente de la Commission pour les femmes de Delhi, Swati Maliwal, a condamné le juge de district et a exhorté la Haute Cour du Kerala à se saisir de l’affaire.

“Quand l’état d’esprit qui blâme les victimes d’abus sexuels va-t-il changer ?” elle tweeté Mercredi.

Le vice-président Sanu, président de la Fédération des étudiants de l’Inde, a qualifié les commentaires du juge de “régressifs”. “La logique que les femmes invitent à l’agression sexuelle pour leur robe est à la fois de blâmer la victime et d’invoquer les stéréotypes de la victime de viol”, a-t-il déclaré. a écrit sur Twitter mercredi.

Le problème des agressions sexuelles en Inde

Les crimes sexuels contre les femmes sont répandus en Inde, mais les cas brutaux de viol et d’agression sont souvent mal traités par le système judiciaire du pays.

En 2017, un juge de la Haute Cour de Delhi a déclaré qu’un homme méritait “le bénéfice du doute” tout en l’acquittant des accusations de viol, ajoutant qu’un “faible” non “” pouvait encore signaler la volonté de la part d’une victime présumée.

Dans une autre affaire en janvier 2021, un juge de la Haute Cour de Bombay a conclu qu’un homme de 39 ans n’était pas coupable d’avoir agressé sexuellement une fille de 12 ans car il n’avait pas enlevé ses vêtements, ce qui signifie qu’il n’y avait pas de peau sur- contact avec la peau.

“Compte tenu de la nature sévère de la peine prévue pour l’infraction, de l’avis de cette cour, des preuves plus strictes et des allégations sérieuses sont requises”, a déclaré le juge.

Des réformes juridiques et des sanctions plus sévères pour viol ont été introduites à la suite du viol collectif brutal d’un étudiant en médecine à Delhi en 2012 – y compris des tribunaux accélérés pour traiter rapidement les cas de viol dans le système judiciaire et une définition modifiée du viol pour inclure la pénétration anale et orale .

Mais les militants et les avocats disent que davantage devrait être fait pour protéger les femmes.

Lundi, 11 hommes emprisonnés à perpétuité pour le viol collectif d’une femme musulmane enceinte lors d’émeutes hindou-musulmanes en 2002 ont été libérés sur remise, suscitant la condamnation de la famille de la victime, des avocats et des politiciens.