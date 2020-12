Dans le but de placer la communauté transgenre au premier plan de la société, le gouvernement de gauche du Kerala a annoncé une série de programmes, y compris l’extension de la bourse pour les étudiants du troisième sexe et une aide financière pour les transcouples légalement mariés.

Annonçant les initiatives ici mardi, le ministre de la Justice sociale KK Shylaja a déclaré que le Département de la justice sociale avait sanctionné Rs six lakh pour la bourse des étudiants des groupes marginalisés au cours de l’exercice en cours.

Le programme de bourses est destiné aux étudiants trans, qui étudient de la septième norme aux collèges du gouvernement, aux établissements d’enseignement aidés et autofinancés.

« Cela fait partie de la volonté d’intégrer la communauté transgenre marginalisée et généralement isolée

de la société », a déclaré le ministre dans un communiqué.

Dans le cadre de ce programme, 1000 roupies par mois seraient versées à chaque étudiant du troisième sexe étudiant de la classe 7 à la classe 10 pour

une période de 10 mois.

La bourse serait de Rs 1,500 par mois pour les étudiants transgenres qui étudient dans le secondaire supérieur et Rs 2,000

par mois pour ceux qui poursuivent des cours diplômants, diplômants, professionnels et postuniversitaires pendant 10 mois, a expliqué le ministre.

En tant que groupe en retard sur le plan éducatif, il était nécessaire d’accorder plus de soins et de considération à la communauté transgenre

députés, a déclaré le ministre en détaillant les circonstances qui ont poussé le gouvernement à lancer un tel programme.

En outre, une enquête récente a révélé que 58% des étudiants transgenres abandonnent les établissements d’enseignement de l’État sans être en mesure d’achever ne serait-ce qu’une éducation de base, a ajouté le ministre.

Le Département a également décidé d’accorder une aide financière de 30 000 roupies aux couples trans qui se marient légalement, au cours de l’exercice en cours également.

« Un total de Rs trois lakh a été sanctionné pour la même chose.

Grâce à cela, 30 000 Rs chacun peuvent être donnés à 10 couples trans », a-t-elle déclaré, ajoutant que le programme visait à

aider les personnes trans à construire une vie sociale par le mariage.

Les demandes de subvention peuvent être soumises six mois après le mariage et jusqu’à un an, a ajouté le ministre.

Incidemment, le Kerala a été le premier État du pays à avoir dévoilé la politique transgenre pour mettre fin à la société

la stigmatisation envers les minorités sexuelles et leur garantir un traitement et une justice non discriminatoires.