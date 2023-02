Kerala et Goa joueront le match d’ouverture du tour final

Les champions en titre du Kerala affronteront Goa lors du match d’ouverture à la Capital Football Arena lorsque le tour final du Trophée Santosh commencera vendredi.

La journée d’ouverture comprendra trois matchs du groupe A. Après l’affrontement Kerala-Goa, Odisha, qui accueille le tournoi pour la première fois depuis mai 2012, affrontera le Maharashtra, tandis que les huit fois champions du Pendjab s’affronteront contre le Karnataka au Terrain du 7e bataillon.

Le groupe B, qui débute le lendemain, comprend également six équipes, dont les participants directs au tour final des chemins de fer et des services. Ils affrontent respectivement Manipur et Meghalaya lors de leurs premiers matchs. Les finalistes de l’année dernière, le Bengale occidental, entameront leur campagne du tour final contre Delhi.

Les matchs devraient se dérouler sur trois sites : la Capital Football Arena, le 7th Battalion Ground et le Kalinga Stadium. Le dernier tour de matches de groupe peut être disputé simultanément dans les trois stades en fonction du classement après l’avant-dernier tour de matches.

Les deux meilleures équipes des deux groupes se qualifieront pour les huitièmes de finale (demi-finale et finale) qui se dérouleront en Arabie saoudite.

