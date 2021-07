Kerala Driver gagne Rs 40 Crore à la loterie des Emirats Arabes Unis

Dans un coup de chance surprenant, un chauffeur du Kerala, nommé Ranjit Somaranjan, a remporté un billet de loterie d’une valeur de 20 millions de dirhams, qui, une fois converti en monnaie indienne, s’élève à environ Rs 40 crore.

Somranjan, basé à Abu Dhabi, achète régulièrement des billets de loterie depuis trois ans. Bien qu’il n’ait pas réussi à gagner un seul centime plus tôt, cette fois, il a décroché le jackpot. Selon un article du Khaleej Times, il se trouvait près de la mosquée d’Abou Dhabi lorsqu’il a appris cette bonne nouvelle. Cependant, il y a un hic ici. Tout ce montant sera réparti entre 10 personnes, Somarajan et ses neuf autres amis. Le groupe de 10 avait réuni les billets, le montant total sera donc réparti entre tous ceux qui ont contribué. Ce groupe comprend des personnes originaires d’Inde, du Népal, du Bangladesh et du Pakistan. Chacun d’eux avait contribué 100 dirhams chacun pour acheter le billet, qui a été acheté au nom de Somranjan.

Ancien chauffeur de taxi et vendeur, Somranjan vit aux Émirats arabes unis depuis 2008. Après des années de lutte contre la pauvreté, il connaît enfin un tournant dans sa vie. « Je suis ici depuis 2008. J’ai travaillé comme chauffeur avec Dubai Taxi et différentes sociétés. L’année dernière, j’ai travaillé comme chauffeur-vendeur dans une entreprise mais avec ma déduction de salaire, c’était une vie difficile », a rapporté le Hindustan Times citant Somaranjan. « Il y avait 10 personnes au total. Les autres travaillent dans le service voiturier d’un hôtel. Nous avons acheté le billet dans le cadre de l’offre « Achetez-en deux et obtenez-en un gratuit ». Le billet a été acheté à mon nom le 29 juin », a-t-il ajouté.

Après avoir occupé de nombreux emplois dans le passé, il espère maintenant avoir une vie meilleure.

