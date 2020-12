Lors d’un incident alarmant, une employée de maison de 55 ans à Kochi, au Kerala, a été gravement blessée après avoir tenté de «s’échapper» d’un appartement au sixième étage d’un immeuble d’habitation à l’aide d’une corde de fortune composée de deux saris.

Kumari, originaire de Salem, Tamil Nadu a attaché deux saris ensemble et a essayé de glisser du balcon de l’appartement de son employeur à Kochi’s Link Road près de Marine Drive. Son employeur, Imtiaz est avocate de profession. Selon les rapports, la travailleuse domestique essayait de s’échapper de l’appartement et il n’y avait pas d’autre moyen pour elle de sortir. Sho, elle a décidé d’attacher deux saris ensemble pour glisser du balcon. Cependant, elle a perdu son emprise à mi-chemin et est tombée plusieurs histoires, site d’information La minute des nouvelles signalé.

Sa chute a été interrompue par le toit d’une voiture garée en contrebas. Les propriétaires de la voiture ont découvert la femme allongée sur le toit de la voiture et en ont informé les autorités, y compris les responsables des pompiers qui ont conduit la femme à l’hôpital le plus proche.

Selon les rapports, la femme a d’abord été emmenée à l’hôpital général d’Ernakulam et de là, elle a été transférée à l’hôpital du Lakeshore pour y être soignée. Consciente au moment où elle a été transportée à l’hôpital par les pompiers, Kumari a subi de graves blessures à la tête, aux jambes et a été placée sous respirateur.

La raison de cette décision mettant la vie en danger n’est pas encore connue, mais la police a affirmé qu’elle interrogerait Imtiaz, l’employeur de Kumari, car il pourrait s’agir d’un cas de violence contre une employée de maison. Il reste à savoir quand et pourquoi elle est tombée.

Selon La minute des nouvelles, un policier a déclaré qu’ils interrogeaient sur l’incident présumé.

« Elle essayait probablement de s’échapper de l’appartement en essayant de glisser à travers le balcon et a rencontré l’accident. Plus de détails seront connus après un interrogatoire détaillé du propriétaire de l’appartement et de Kumari », a ajouté le policier.

Kumari travaille dans l’appartement d’Imtiaz depuis novembre 2019, a déclaré le commissaire adjoint de police Ernakulam, K Lalji, lors d’un briefing aux médias: « Pendant le confinement, elle est rentrée chez elle et est revenue il y a une semaine. Les habitants de l’appartement disent qu’elle dormirait. dans la cuisine. »

Selon ce qu’Imtiaz a dit à la police, Kumari a verrouillé la cuisine de l’intérieur et ne l’a pas ouverte malgré les multiples coups de la famille. Quand ils ont vérifié et vu à travers la fenêtre, ils ont vu qu’elle était partie et l’ont trouvée sur le dessus de l’abri de voiture le matin.