Kerala CM Vijayan et les ministres boycottent la réception « à domicile » au milieu d’une rupture avec le gouverneur | Dernières nouvelles Inde

Au milieu d’un désaccord avec le gouverneur du Kerala, Arif Mohammed Khan, le ministre en chef de l’État Pinarayi Vijayan et son conseil des ministres ont boycotté la réception « à la maison » organisée par le premier à l’occasion du 75e Jour de la République vendredi. Vijayan, les ministres et les députés ont été invités à l’événement qui s’est tenu de 18h30 à 19h30, mais aucun d’entre eux ne s’est présenté, ont indiqué des sources à l’agence de presse PTI. Le gouverneur du Kerala, Arif Mohammed Khan, et le ministre en chef Pinarayi Vijayan (Photo PTI)

Le seul responsable qui a assisté à l’événement au nom du gouvernement était le secrétaire principal du département de l’administration générale, KR Jyothilal. Le secrétaire en chef et directeur général de la police d’État (DGP) est également resté à l’écart du programme, a rapporté le PTI.

Plus tôt vendredi, Vijayan et Khan ont assisté aux célébrations de la Fête de la République au Central Stadium, mais le duo ne s’est pas salué.

S’adressant au programme de la Fête de la République, le gouverneur a déclaré que les établissements d’enseignement supérieur devraient être libres de toute ingérence extérieure. “Nous ne devrions pas permettre que les rivalités de groupe ou les luttes internes pour le pouvoir affectent la gouvernance”, a déclaré Khan.

Il a ajouté que le fédéralisme coopératif nécessite le soutien de toutes les parties prenantes, y compris des États de l’Union.

Cette évolution intervient après que Khan ait mis fin jeudi à sa querelle en cours avec le gouvernement de l’État en interrompant son discours lors de la session budgétaire à l’assemblée du Kerala. Il n’a lu que le dernier paragraphe de son discours, préparé par le gouvernement, et a terminé son discours en quelques minutes seulement.

À son arrivée, Khan a été accueilli par le ministre en chef, mais il ne lui a pas serré la main ni échangé de plaisanteries. Plus tard, il s’est adressé à l’assemblée et a déclaré : « Honorable président, ministre en chef, ministres, chef de l’opposition et membres, c’est un honneur et un privilège pour moi de m’adresser à cet auguste organe de représentants du peuple du Kerala, marquant le début de la 10e session. de la 15e Assemblée législative du Kerala.

Khan est ensuite passé à la dernière page du discours politique de 61 pages et a lu le dernier paragraphe. « Rappelons-nous que notre plus grand héritage ne réside pas dans les bâtiments ou les monuments, mais dans le respect et l’estime que nous témoignons à l’héritage inestimable de la Constitution indienne et aux valeurs intemporelles de démocratie, de laïcité, de fédéralisme et de justice sociale. L’essence du fédéralisme coopératif est ce qui a permis à notre pays de rester uni et fort pendant toutes ces années. Il est de notre devoir impérieux de veiller à ce que cette essence ne soit pas diluée. Ensemble, en tant que partie intégrante de cette nation magnifique et variée, nous tisserons la tapisserie d’une croissance inclusive et d’une résilience responsable, en surmontant tous les défis qui se présentent à nous”, a-t-il déclaré en quittant l’assemblée.

Le gouverneur et le gouvernement de gauche sont en désaccord sur plusieurs questions, notamment le fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur de l’État et sa non-signature de certains projets de loi adoptés par l’Assemblée. Cela l’a également amené à faire face à des protestations généralisées à travers l’État de la part du CPI(M), de son aile jeunesse – la Fédération démocratique de la jeunesse indienne (DYFI) – et de son groupe étudiant – la Fédération des étudiants de l’Inde (SFI).

