Kerala CM lance une ligne d’assistance pour les victimes de violence domestique

L’histoire déchirante de la torture et de la mort présumées d’une femme du Kerala de 24 ans en raison de violences domestiques a envoyé des ondes de choc à travers le pays. La femme, identifiée comme Vismaya Nair et résidente du district de Kollam, était une étudiante en médecine ayurvédique. Elle aurait envoyé des photos de sa torture à sa famille via WhatsApp, mais a été retrouvée morte chez sa belle-famille cette semaine. Son mari, S Kiran Kumar, a ensuite été arrêté. Il est maintenant arrêté. Condamnant l’incident tragique, le ministre en chef du Kerala, Pinarayi Vijayan, a appelé à l’anéantissement du « système de dot barbare » qui « dégrade nos filles en tant que marchandises ». Il a exhorté les gens à « mieux les traiter, en tant qu’êtres humains ».

Dans une série de tweets, Vijayan a également dénoncé la démonstration extravagante de richesse et de prospérité lors des mariages, qui constituent souvent une course désespérée pour les familles qui tentent de s’entraider.

« Nous devons réformer le système matrimonial en vigueur. Le mariage ne doit pas être une démonstration pompeuse du statut social et de la richesse de la famille. Les parents doivent se rendre compte que le système barbare de la dot dégrade nos filles en tant que marchandises. Nous devons mieux les traiter, en tant qu’êtres humains », a-t-il déclaré.

En tant que société, nous devons réformer le système matrimonial en vigueur. Le mariage ne doit pas être une démonstration pompeuse du statut social et de la richesse de la famille. Les parents doivent se rendre compte que le système barbare de la dot dégrade nos filles en tant que marchandises. Nous devons mieux les traiter, en tant qu’êtres humains. — Pinarayi Vijayan (@vijayanpinarayi) 23 juin 2021

Il a ajouté la nécessité pour les hommes d’accepter la réalité de la façon dont les femmes sont à égalité avec eux et donc leurs droits doivent être respectés à tout prix. Vijayan a également exhorté les organisations de jeunesse à lancer des campagnes de sensibilisation partout. Il a également exhorté les parents à faire des efforts pour que leurs enfants comprennent dès le départ ces idées progressistes.

Les hommes doivent accepter la vérité selon laquelle les femmes ne sont pas inférieures et qu’elles ont des droits égaux. Les organisations de jeunesse doivent lancer des campagnes de sensibilisation. Les parents devraient faire des efforts conscients pour inculquer de telles attitudes progressistes à leurs enfants. Nous devons nourrir une nouvelle culture. — Pinarayi Vijayan (@vijayanpinarayi) 23 juin 2021

En avance sur le gouvernement de l’État, Vijayan a annoncé le lancement de « Aparajitha », un service en ligne pour résoudre les cybercrimes contre les femmes qui recueillera les plaintes pour délits contre les femmes et les cas de violence domestique.

Désormais, « Aparajitha », le service en ligne pour résoudre les cybercrimes contre les femmes peut également être utilisé pour déposer des plaintes pour délits contre les femmes et violence domestique. Envoyez un e-mail à aparajitha.pol@kerala.gov.in ou appelez le 9497996992. — Pinarayi Vijayan (@vijayanpinarayi) 23 juin 2021

Outre le cas du district de Kollam, deux autres cas récents de décès présumés liés à la dot au Kerala ont suscité l’indignation et demandé des modifications de la loi empêchant de tels incidents.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici