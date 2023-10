Le ministre en chef du Kerala, Pinarayi Vijayan, a déclaré lundi que la police enquêterait sur le discours virtuel d’un dirigeant du Hamas lors d’un événement dans l’État. Répondant à une question sur les remarques faites par le ministre de l’Union Rajeev Chandrasekhar et le chef du parti Bharatiya Janata, JP Nadda, qui ont affirmé que le gouvernement au pouvoir n’avait rien fait pour empêcher le discours du leader du Hamas, Vijayan a déclaré : « Si quelque chose de mal se produit, des mesures appropriées seront prises. » .

Capture d’écran de la vidéo de l’événement au Kerala au cours duquel le chef du Hamas, Khaled Mashal, s’est adressé.

“La personne décrite comme un guerrier palestinien a pris la parole lors d’un événement organisé par le Mouvement de la jeunesse solidaire, l’aile jeunesse du Jamaat-e-Islami. Nous devons voir ce qu’il a dit. “Il semble que le discours ait été enregistré. Nous Nous devons bien comprendre ce problème », a déclaré Vijayan, cité par PTI.

Vijayan a déclaré que lorsque le Jamaat-e-Islami ou toute autre organisation s’adresse à la police pour obtenir l’autorisation d’organiser un événement, celle-ci ne lui est pas refusée. “C’est ce qui s’est passé dans le cas présent”, a-t-il déclaré. “Si quelque chose ne va pas, la police l’examinera et des mesures seront prises”, a-t-il ajouté. Le ministre en chef a allégué que le BJP cherchait à impliquer des personnes dans de fausses affaires simplement pour avoir exprimé leur soutien à la Palestine, et a affirmé que cela ne serait pas autorisé au Kerala.

Le Mouvement de Solidarité des Jeunes (MSJ), l’aile jeunesse du Jamaat, avait organisé un rassemblement en solidarité avec le peuple palestinien. Une vidéo montrant Khaled Mashal, membre fondateur du bureau politique du Hamas, s’adressant à l’événement par vidéoconférence a suscité une controverse. La vidéo virale montrait des affiches portant le slogan « Déracinez le bulldozer Hindutva et le sionisme de l’apartheid ». Sous le feu du BJP, le chef d’État du SYM, Suhaib CT, avait soutenu qu’il n’y avait rien d’« inhabituel ou illégal » dans la participation du chef du Hamas à l’événement.

« Le Hamas n’est pas une organisation interdite en Inde et n’a pas non plus été déclarée terroriste. Il n’opère pas non plus en Inde. Leurs dirigeants ont parlé à plusieurs reprises aux habitants du Kerala lors de programmes dans le passé”, avait-il déclaré.(Avec entrées PTI)

