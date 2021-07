Kerala Cardamom Plantation Worker bat toutes les chances de réussir l’examen PSC dès la première tentative

Les examens de la Commission de la fonction publique (PSC) en Inde sont difficiles et seule une poignée de personnes sont capables de les réussir du premier coup. Cependant, Selvakumari S, la fille d’un travailleur d’une plantation de cardamome au Kerala et d’une travailleuse d’une plantation elle-même, a réussi à passer les examens dès sa première tentative. L’homme de 28 ans est originaire du village de Chottupara près de Vandiperiyar, dans le sud de l’État. Son père a abandonné sa mère il y a des années et avec deux sœurs plus jeunes, Selvakumari avait besoin de soutenir financièrement sa mère, alors elle l’aidait à la plantation. Les sœurs cadettes de Selvakumar sont maintenant mariées.

Alors qu’elle vit toujours avec sa mère et sa grand-mère dans une maison d’une pièce construite sur un terrain d’un cent à Chottupara, elle a réussi à battre toutes les chances, elle a pu obtenir le premier rang en MPhil et un emploi au gouvernement juste après terminer ses études. Selon New Indian Express, Selvakumari a terminé ses études supérieures dans une école du Tamil Nadu et a obtenu son diplôme en mathématiques au Government Women’s College de Thiruvananthapuram.

De telles histoires de personnes issues de milieux modestes surmontant les obstacles pour réussir prouvent qu’il n’y a pas d’alternative au travail acharné. T Sundaramoorthy, originaire d’un petit village du district d’Ariyalur au Tamil Nadu, n’avait pas un accès approprié à un smartphone et à Internet pendant les cours en ligne au milieu du verrouillage. Mais cela n’a pas empêché le jeune de 17 ans de marquer 91% à ses examens de classe 12.

Pendant le confinement, le frère de Sundaramoorthy lui offrirait le seul smartphone de la famille dans l’après-midi. À ce moment-là, la moitié de ses cours seraient terminés. De plus, son frère utilisait la plupart des données pour ses propres cours, ce qui laissait à Sundaramoorthy peu de données pour survivre.

Lorsqu’il a obtenu un peu plus de 50 % à l’un de ses tests de révision en raison de ces restrictions, il a commencé à appeler ses professeurs tous les jours après les cours pour prendre des notes. Il a ensuite obtenu 541 points sur 600 après s’être préparé au moins huit heures par jour et a même obtenu 93 points en chimie, qui est sa matière préférée.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici