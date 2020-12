Pourtant, pour enregistrer leur première victoire du Super Ligue indienne saison 7, Kibu Vicuna’s Blasters du Kerala doivent être plus attaquants lorsqu’ils se heurtent à Hyderabad FC au GMC Stadium ici dimanche.

Les deux équipes ont disputé six matches jusqu’à présent, le Hyderabad FC, septième, à seulement deux places au-dessus du KBFC sur la table, mais avec une différence de six points. Alors que le Kerala a subi trois défaites, les Nizams ont vu leur séquence sans défaite se terminer dans leur match précédent contre Mumbai City.

COUVERTURE COMPLÈTE ISL 2020-21 | CALENDRIER ISL 2020-2021 | TABLEAU DE POINTS ISL 2020-21

Bien que les concessions de buts aient été un problème pour les Kerala Blasters depuis le début de la saison, leur attaque n’a pas encore été déclenchée. Ils n’ont tenté que 54 tirs dans la saison jusqu’à présent – le plus bas d’une équipe – et ont également créé le moins de chances toutes les 90 minutes.

L’entraîneur-chef des Kerala Blasters, Kibu Vicuna, s’attend à ce que son équipe fasse des améliorations, mais sait qu’ils n’auront pas la tâche facile contre Hyderabad.

« Chaque match est difficile. Hyderabad a eu des points positifs lors du dernier match (contre Mumbai). Ils n’ont pas mal joué mais ils ont perdu. Alors oui, nous nous attendons à un défi difficile mais nous nous entraînons bien », a déclaré Vicuna. Nous nous améliorons et faisons des progrès. Je suis convaincu que nous allons jouer un bon match. «

Hyderabad visera à exposer la ligne de fond vulnérable du Kerala, qui a le deuxième pire record défensif cette saison. Sur le front de la défense, l’équipe de Manuel Marquez a également été en difficulté ces derniers temps. Cinq des six buts qu’ils ont concédés cette saison l’ont été lors des trois derniers matchs.

Contrairement à Hyderabad, qui comptait sur Aridane Santana pour les buts, le Kerala a eu six buteurs uniques – la plupart aux côtés du Bengaluru FC. Cela présente un défi délicat pour Hyderabad.

« Ils (Kerala) ont de très bons joueurs et ils méritent peut-être plus de points qu’eux », a déclaré Marquez. « Ils ont d’excellents joueurs dans toutes les positions, du gardien de but aux attaquants et l’entraîneur (Vicuna) a remporté la I-League la saison dernière. Bien sûr, ce sera un match égal. Voyons ce qui se passe.