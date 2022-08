Kerala Blasters signe Bidyashagar Singh en prêt du Bengaluru FC

Le club de Super League indienne du Kerala Blasters FC a annoncé mercredi la signature de l’attaquant Bidyashagar Singh prêté par le Bengaluru FC, le gardant avec l’équipe jusqu’en mai 2023.

L’attaquant de 24 ans, un produit de l’académie Tiddim Road Athletic Union FC, a commencé sa carrière avec l’East Bengal FC en 2016. Il s’est fait connaître pour la première fois lorsqu’il a emmené l’équipe U18 de l’équipe de Kolkata en finale de la saison 2016-17. U18 I-League, marquant 6 buts en cours de route.

Il a fait ses débuts en équipe senior en 2018 et a fait 12 apparitions pour l’équipe senior en deux saisons.

En 2020, Bidyashagar a signé pour l’équipe de la I-League Trau, ce qui s’est avéré être un tournant majeur dans sa carrière de footballeur. Il a marqué 12 buts en 15 apparitions, dont deux tours du chapeau, menant Trau à une troisième place cette année-là. Ses performances en attaque lui ont valu plusieurs distinctions individuelles – le prix du meilleur buteur, le prix du “héros de la saison” et une place dans l'”équipe de la saison” de la I-League.

Suite à ses performances exemplaires en I-League, il a signé avec le Bengaluru FC pour qui il a marqué 3 buts lors de ses 11 apparitions dans différentes compétitions nationales et internationales.

«Je suis excité par ce mouvement, je cherche à obtenir du temps de jeu et à remettre mes chaussures de score. Je connais certains de mes coéquipiers de Manipur, j’ai hâte de faire connaissance avec les autres », a déclaré Bidyashagar.

« C’est un nouveau défi pour moi, un nouvel endroit, de nouvelles couleurs et une nouvelle mission, et je chercherai à le faire. Je tiens à remercier l’entraîneur et la direction de m’avoir donné cette opportunité », a-t-il ajouté.

Bidyashagar est devenu la troisième signature indienne de KBFC de l’été après Saurav Mandal et Bryce Miranda. L’attaquant ajoutera une nouvelle dimension à l’attaque des Blasters alors qu’ils se préparent pour la prochaine saison ISL 2022/23.

Le footballeur devrait rejoindre ses coéquipiers à Dubaï alors que les Blasters se préparent pour le premier de leurs trois matches amicaux aux Émirats arabes unis. Les Blasters devraient affronter Al-Nasr, équipe de première division des Émirats arabes unis, le 20 août.

