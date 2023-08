Kerala Blasters s’apprête à se rendre aux Émirats arabes unis pour une tournée de pré-saison

Les Kerala Blasters se rendront aux Émirats arabes unis le mois prochain pour la dernière étape de leurs préparatifs de pré-saison et participeront à un camp d’entraînement de onze jours du 5 au 16 septembre 2023.

La tournée sera l’occasion pour les joueurs de KBFC de créer des liens et pour la direction d’évaluer la profondeur de l’équipe, car les Kerala Blasters joueront également trois matchs amicaux contre les clubs de la Pro League des Émirats arabes unis.

Le premier match pour KBFC est un match contre Al Wasl FC le 9 septembre au stade Zabeel. Le deuxième combat du club est contre le club de football de Sharjah le 12 septembre au stade de football de Sharjah. Lors du dernier match de la tournée, les Blasters affronteront les champions de la Pro League de l’année dernière, Shabab Al-Ahli, le 15 septembre au stade Shabab Al Ahli d’Al Awir à Dubaï.

Avec une grande communauté de fans de KBFC résidant au Moyen-Orient, la tournée fonctionne également comme une opportunité de sensibilisation des fans pour que le club se connecte avec une partie passionnée de la base de fans vivant en dehors de l’Inde, tout en donnant aux fans une chance de voir leur équipe préférée jouer. près.

« Notre objectif de longue date est la croissance du football, et nous sommes ravis d’annoncer notre partenariat avec le Kerala Blasters Football Club. Nous sommes ravis d’accueillir leur événement de pré-saison. Cela marque un nouveau chapitre pour le football indo-arabe, avec des clubs de premier ordre, des entraînements et une base de fans mondiale. Bravo à Hala Blasters 2023, 2e édition. Nous tenons également à exprimer notre gratitude à KOMAKO power, notre sponsor en titre, et à remercier sincèrement M. Supiyan Assinar, président du groupe KOMAKO, ainsi que M. Faisal Punnakkadan, PDG de Green Harvest Investments, pour leur précieux soutien », a déclaré M. Hassan Ali Ibrahim Al Balooshi, président de H16 Sports.

« Nous attendons avec impatience trois matchs de haut niveau qui donneront au staff et aux joueurs une excellente préparation pour la dernière partie de la pré-saison. Les installations d’entraînement, les commodités et les activités des fans facilitées par H16 la saison dernière étaient vraiment géniales. Nous sommes impatients de travailler à nouveau avec eux cette année pour rapprocher nos fans de la région du club qu’ils aiment. a déclaré Karolis Skinkys, directeur sportif – Kerala Blasters FC.

Les Blasters ont terminé un camp de pré-saison d’un mois à Kochi jusqu’en juillet et participent actuellement à la 132e édition de la Durand Cup à Kolkata. Cette tournée à l’étranger sera le dernier arrêt au stand pour l’équipe d’Ivan Vukomanovic avant de se lancer dans une nouvelle saison ISL qui devrait débuter fin septembre 2023.