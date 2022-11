Kerala Blasters met fin à une séquence de 10 matchs sans victoire sur 6 ans contre le FC Goa

Les Kerala Blasters ont mis fin à leur séquence de 10 matchs sans victoire qui a duré 6 ans contre le FC Goa avec une victoire affirmée 3-1 en Super League indienne (ISL) au Jawaharlal Nehru Stadium de Kochi, leur première depuis novembre 2016. Buts d’Adrian Luna , Dimitrios Diamantakos et Ivan Kaliuzhnyi en l’espace de dix minutes ont assuré les trois points pour les Blasters. Noah Sadaoui a marqué pour les Gaurs.

Sahal Abdul Samad a repris sa place dans l’alignement alors que Saurav Mandal est tombé sur le banc pour les hôtes. Pour les visiteurs, Aibanbha Dohling a remplacé Mohamed Fares Arnaout, blessé, en défense, et Alvaro Vazquez a été introduit directement dans le onze de départ contre son ancien club alors que Redeem Tlang est tombé sur le banc et Sadaoui est passé à l’aile.

Les défenses des deux équipes étaient au top jusqu’à la 42e minute lorsque Luna a renvoyé les hôtes devant. Le centre de Rahul KP du flanc droit a raté la tête plongeante de Luna avant d’atteindre Samad. Le tir déséquilibré de l’ailier roula sur la trajectoire de Luna qui l’appuya à bout portant.

Les décibels ont explosé quelques instants plus tard alors que les Blasters ont reçu un penalty à la mi-temps. Diamantakos a été éliminé par Anwar Ali après que les Gaurs n’aient pas réussi à dégager leurs lignes. L’attaquant grec s’est avancé pour le prendre et a envoyé Dheeraj Moirangthem dans le mauvais sens.

À la 52e minute, Ivan Kaliuzhnyi est arrivé en tête du tableau des buts de l’ISL avec un crieur à longue portée. Diamantakos plaça le ballon dans la trajectoire de Kaliuzhnyi. L’Ukrainien a eu l’espace et le temps d’appuyer sur la gâchette avec son pied gauche et Dheeraj n’a eu aucune chance d’arrêter l’effort de curling.

Les Gaurs en ont retiré un à la 67e minute. Seriton Fernandes a trouvé un Sadaoui banalisé avec une croix lobée dans la surface. L’ailier a gardé sa tête cadrée et a retiré un but pour son équipe, mais les Gaurs n’ont pas pu créer d’occasions substantielles après celle-là. Le but solitaire a suffisamment aidé la différence de buts du FC Goa pour conserver la quatrième place.

Les trois points ont propulsé les Kerala Blasters à la cinquième place, à égalité de points avec le FC Goa. Les Blasters chercheront à capitaliser sur cet élan lors de leur visite au Hyderabad FC le 19 novembre, samedi, pour leur prochain match. Les Gaurs retourneront à Fatorda pour leur prochain match contre l’ATK Mohun Bagan le 20 novembre, dimanche.

