Kerala Blasters FC signe un nouveau partenaire de kit et de marchandise

La marque de vêtements de sport basée à Delhi, SIX5SIX, s’associe à un partenariat de trois ans pour le kitting et les marchandises avec le club indien de la Super League Kerala Blasters FC. SIX5SIX concevra également le kit de l’équipe à domicile et à l’extérieur, les kits d’entraînement et l’ensemble de la marchandise pour les fans.

Ce partenariat est le deuxième partenariat de club de la marque dans l’ISL, le FC Goa étant l’autre club qui entretient un partenariat à long terme avec la marque. «Nous sommes extrêmement ravis de faire partie d’un club qui jouit d’un fandom aux proportions fulgurantes. Le kit sera conçu en gardant en place le thème jaune traditionnel qui est synonyme de la formidable base de fans du club et deviendra la couleur de la ville les jours de match. Nous prévoyons également de lancer des produits spéciaux pour les fans qui les rapprocheront de leur équipe et de leurs joueurs », a déclaré Ambar Aneja, co-fondateur et PDG de SIX5SIX.

Les nouveaux kits devraient être lancés avant le début de la prochaine saison d’ISL et seront une expression unique de la philosophie du club et du langage de conception unique de SIX5SIX. La nouvelle marchandise sera disponible sur le site Web de la marque, www.six5sixsport.com ainsi que chez certains détaillants sur le terrain au Kerala.

« Un maillot est quelque chose qui apporte une identité à un club et la couleur jaune a résonné dans l’État du Kerala et dans tout le pays les jours de match. Nous sommes heureux de nous associer à une marque locale comme SIX5SIX qui comprend le pouls et les émotions d’un fan de football. Nous reconnaissons une grande adéquation culturelle avec une marque jeune et dynamique comme SIX5SIX et je suis convaincu que cette association devrait établir une nouvelle référence », a déclaré Nikhil Bhardwaj, directeur du Kerala Blasters FC.

